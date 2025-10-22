Công dân có 2 quốc tịch muốn đổi CMND sang căn cước phải chuẩn bị những gì? 22/10/2025 14:12

(PLO)- Công dân Việt Nam có hai quốc tịch muốn đổi CMND sang căn cước phải có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cần trực tiếp về Việt Nam để được cập nhật, làm thủ tục cấp thẻ.

Vừa qua, trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, bạn Nguyễn Nơ hỏi: Tôi là người Việt Nam đã nhập quốc tịch Úc nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Trước ngày đổi thẻ căn cước tôi không có mặt tại Việt Nam nên không làm được thẻ căn cước. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi muốn đổi CMND sang thẻ căn cước thì tôi phải về Việt Nam trước bao nhiêu ngày và tôi phải chuẩn bị những gì?

Người dân làm thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước. Ảnh: HUỲNH THƠ



Giải đáp, Bộ Công an cho biết: Để được cấp thẻ căn cước, công dân cần phải có quốc tịch Việt Nam và được thu thập, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Căn cứ vào Luật Căn cước 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bổ sung một số quy định để đảm bảo nguyên tắc mọi công dân Việt Nam đều được cấp thẻ căn cước.

Theo đó, khoản 7 Điều 13 Nghị định 70/2024 quy định cụ thể về việc thu thập, cập nhật thông tin của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Công dân, cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm, nghĩa vụ về thu thập, cập nhật, cung cấp thông tin về công dân theo quy định tại Điều 4, khoản 2 Điều 10 Luật Căn cước.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 17/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú: Đối với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài, không có nơi cư trú tại Việt Nam thì thông tin về nơi cư trú trên thẻ căn cước thể hiện là địa chỉ cư trú ở nước ngoài (ghi rõ phiên âm bằng tiếng Việt).

Hiện nay, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ ngành có liên quan tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp về pháp lý, hạ tầng, kỹ thuật, bảo mật thông tin cá nhân để triển khai thu thập, cập nhật thông tin đối với công dân Việt Nam đang cư trú, sinh sống và làm việc tại nước ngoài trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian này, công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có nguyện vọng cấp thẻ căn cước thì trực tiếp đến cơ quan công an nơi đang cư trú tại Việt Nam để được thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đối với trường hợp chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Hoặc thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cập nhật thông tin nơi ở hiện tại để đủ điều kiện được cấp số định danh cá nhân, cấp thẻ căn cước theo quy định của pháp luật về cư trú và căn cước.