Bạn đọc đồng tình bỏ giấy xác nhận độc thân khi mua bán xe, nhà đất 21/10/2025 14:58

(PLO)- Nhiều bạn đọc cho rằng việc bỏ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi mua bán xe, nhà đất... là bước cải cách hợp lý, giúp giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Sắp tới sẽ không cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi mua bán đất, xe”, rất nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình.

Người dân cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số của Chính phủ, đồng thời giảm gánh nặng giấy tờ cho người dân trong các giao dịch dân sự.

Người dân làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại TP.HCM. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ

Giảm thủ tục, thuận tiện cho người dân

Bạn đọc Minh Hằng chia sẻ: “Trước đây, chỉ để sang tên chiếc xe cũng phải chạy đi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Mỗi lần như vậy tốn cả buổi, mà giấy lại chỉ có giá trị trong vài tháng. Nếu dữ liệu đã được cập nhật đầy đủ, bỏ thủ tục này là hợp lý và nên làm sớm”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Ngọc Phương cho rằng: “Cải cách này chạm đúng nhu cầu thực tế của người dân. Giờ đây, cơ quan công chứng, văn phòng đăng ký đất đai có thể tra cứu trực tiếp trên hệ thống dân cư, không phải yêu cầu người dân cung cấp thêm giấy tờ. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm chi phí”.

Còn bạn đọc Văn Lâm nhận xét: “Trước đây mỗi lần làm thủ tục, dân và cán bộ đều mệt vì khâu xác minh, đối chiếu giấy tờ. Bỏ xác nhận hôn nhân khi dữ liệu đã số hóa là cách làm rất thực tế. Cán bộ đỡ việc, dân cũng nhẹ gánh”.

Đúng xu thế chuyển đổi số

Bạn đọc Hoàng Tín viết: “Khi đã có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc xác định tình trạng hôn nhân chỉ là một cú nhấp chuột. Giữ mãi các loại giấy tờ thủ công vừa tốn kém, vừa lỗi thời. Bỏ giấy xác nhận là bước tiến tự nhiên trong tiến trình số hóa”.

Bạn đọc Thu Hà cho rằng quy định mới vẫn bảo đảm quyền tự nguyện của người dân: “Nhà nước không bắt buộc, nhưng ai cảm thấy cần giấy xác nhận để chắc chắn vẫn có thể xin. Đây là chính sách mềm dẻo, vừa thuận tiện, vừa tôn trọng lựa chọn cá nhân”.

Trong khi đó, bạn đọc Trọng Khôi nhìn nhận: “Cải cách này mang lại lợi ích cho cả người dân và cơ quan quản lý. Khi thông tin được đồng bộ, các giao dịch dân sự như mua bán đất, tặng cho tài sản sẽ minh bạch hơn, hạn chế rủi ro tranh chấp. Đây là bước đi đúng và đáng ủng hộ”...