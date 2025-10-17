Sắp tới sẽ không cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi mua bán đất, xe 17/10/2025 18:08

(PLO)- Bộ Công an đề xuất bỏ yêu cầu nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi mua bán đất, xe đối với người dân đã có dữ liệu số hóa và xác thực trên hệ thống quốc gia.

Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về bỏ thủ tục công chứng và xác nhận tình trạng hôn nhân trong các giao dịch mua bán đất, phương tiện giao thông đối với các trường hợp đã số hóa, làm sạch dữ liệu.

Dự thảo được xây dựng theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 205/NQ-CP, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dữ liệu số, giảm giấy tờ công dân phải xuất trình.

Người dân làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại TP.HCM. Ảnh: HUỲNH THƠ

Các giao dịch được điều chỉnh theo Nghị quyết này bao gồm: Giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, đăng ký sang tên quyền sở hữu phương tiện giao thông.

Điều này có nghĩa khi người dân khi thực hiện các giao dịch nêu trên sẽ không không cần công chứng hợp đồng, không cần xác nhận tình trạng hôn nhân hay xuất trình bản sao giấy tờ cá nhân.

Thay vào đó, dữ liệu điện tử được thu thập, xác thực từ các cơ sở dữ liệu quốc gia có giá trị pháp lý thay thế cho giấy tờ giấy. Người dân không phải nộp lại giấy tờ đã có trong hệ thống dữ liệu số.

Cán bộ giải quyết thủ tục có trách nhiệm tra cứu trên hệ thống. Hợp đồng giao dịch điện tử được ký bằng chữ ký số hoặc tài khoản định danh mức 2, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng công chứng. Tuy nhiên, người dân vẫn có quyền tự nguyện yêu cầu công chứng, chứng thực nếu muốn.

Cũng theo dự thảo, trường hợp hệ thống dữ liệu chưa cập nhật tình trạng hôn nhân hoặc quyền sở hữu tài sản, cơ quan tiếp nhận có thể yêu cầu người dân bổ sung giấy tờ có liên quan. Hướng dẫn người dân thực hiện cập nhật dữ liệu hộ tịch, định danh hoặc xác thực VNeID mức 2 theo quy định để sử dụng quy trình rút gọn trong các lần giao dịch tiếp theo.

Liên quan đến trách nhiệm lưu trữ và bảo đảm pháp lý, dự thảo quy định hợp đồng và hồ sơ giao dịch được lưu trữ dưới dạng điện tử trong hệ thống thông tin quản lý giao dịch của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các hợp đồng giao dịch được ký điện tử và xác thực bởi Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng có công chứng, chứng thực.

Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm lưu trữ đầy đủ nhật ký xử lý, thông tin tra cứu, khai thác phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm (nều có).