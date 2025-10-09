Đủ 60 tuổi có bắt buộc phải đổi thẻ căn cước không? 09/10/2025 15:33

(PLO)- Theo Luật Căn cước, người đủ 60 tuổi thuộc diện phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã được cấp trong vòng 2 năm trước đó.

Tôi năm nay vừa tròn 60 tuổi, xin hỏi tôi có phải đi đổi lại thẻ căn cước khi bước sang tuổi 60 hay không?

Bạn đọc Mộng Nga (TP.HCM)

Người đủ 60 tuổi thuộc diện phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã được cấp trong vòng 2 năm trước đó. Ảnh: HUỲNH THƠ

Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Theo Điều 21 Luật Căn cước, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định trên có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Đồng thời, Nghị định 70/2024 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Căn cước cũng tiếp tục áp dụng các mốc tuổi kể trên trong các quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Như vậy, công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước là đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Trong năm 2025, những người sinh năm 2011, 2000, 1985, 1965 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60.

Do đó, trường hợp bạn đọc trên cần phải đổi lại thẻ căn cước do nằm trong độ tuổi quy định. Sau khi đổi thẻ lần này bạn đọc không cần đổi nữa, vì thẻ căn cước ở độ tuổi 60 trở lên không có thời hạn sử dụng.

Cũng cần lưu ý rằng, người đã đủ 60 tuổi (tức sinh năm 1965) mà đã làm CCCD hoặc thẻ căn cước vào lúc đủ 58 tuổi đến lúc đủ 60 tuổi thì CCCD hoặc căn cước đó sẽ được sử dụng đến cuối đời.