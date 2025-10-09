Điều kiện và mức hưởng trợ cấp thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện 09/10/2025 09:51

(PLO)- Người đóng BHXH tự nguyện đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con sẽ được trợ cấp thai sản.

Người tham gia BHXH tự nguyện khi sinh con có được hưởng trợ cấp thai sản không? Nếu có thì điều kiện và mức hưởng cụ thể là bao nhiêu?

Bạn đọc Quyen...@gmail.com

Người đóng BHXH tự nguyện đủ 6 tháng trước sinh con sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng mỗi con. Ảnh: TRẦN MINH

BHXH TP.HCM trả lời:

Khoản 1 Điều 94 Luật BHXH năm 2024 quy định điều kiện hưởng trợ cấp thai sản: Đối tượng có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Điều 95 Luật BHXH năm 2024 quy định mức trợ cấp thai sản: 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra và mỗi thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ.

Đối chiếu quy định, người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra.