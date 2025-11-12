Kiện người đang đi tù để đòi nợ được không? 12/11/2025 14:48

(PLO)- Theo quy định, có thể khởi kiện để đòi lại tiền đã cho vay trước đó đối với một người đang chấp hành án phạt tù.

Bạn đọc Cao Đức Minh (TP.HCM) thắc mắc: Tôi cho một người quen vay 500 triệu đồng để làm ăn. Đầu năm, tôi liên hệ đòi lại thì người này hẹn cuối năm trả.

Sau đó vài tháng người này bị xét xử về tội cố ý gây thương tích với mức án 5 năm tù. Nay tôi muốn khởi kiện để đòi nợ người này có được không?

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Điều 68 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm.

Về năng lực hành vi tố tụng dân sự của đương sự, Điều 69 Luật này quy định năng lực hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.

Một người đang chấp hành án phạt tù vẫn có thể là đương sự trong một vụ án dân sự.

﻿Ảnh minh họa: AI

Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.

Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì năng lực hành vi tố tụng dân sự của họ được xác định theo quyết định của Tòa án.

Điều 44 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây: Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo đó, pháp luật không có quy định người bị kết án phạt tù bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hay mất năng lực hành vi dân sự. Vì vậy họ vẫn có thể là đương sự trong một vụ án dân sự.

Do đó, bạn vẫn có thể khởi kiện để đòi lại tiền đã cho vay trước đó đối với một người đang chấp hành án phạt tù như bạn đã đề cập ở trên.