Ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự 03/11/2025 18:58

(PLO)- VKSND Tối cao đã chủ trì, phối hợp với TAND Tối cao và 12 bộ, ngành khác có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự.

Chiều 3-11, VKSND Tối cao tổ chức Lễ ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công (Nghị quyết số 205) và Quy chế phối hợp thực hiện thí điểm “VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Lễ Ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 205 của Quốc hội. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại lễ ký kết, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết VKSND Tối cao đã chủ trì, phối hợp với TAND Tối cao và 12 bộ, ngành khác có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch.

Việc các bộ, ngành nhất trí cùng VKSND Tối cao xây dựng Thông tư liên tịch này cho thấy sự đồng lòng, quyết tâm, thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương mới của Đảng và quy định mới của pháp luật về bảo vệ quyền dân sự của chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Đây là nhiệm vụ mới, trình tự, thủ tục có nhiều điểm khác biệt so với quy trình khởi kiện, giải quyết vụ án dân sự thường theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Huy

Do đó, Thông tư liên tịch đã tập trung hướng dẫn, làm rõ các quy định của Nghị quyết số 205 về 3 vấn đề chính: Đối tượng, lĩnh vực được bảo vệ theo Nghị quyết số 205 và nguyên tắc thực hiện việc khởi kiện để bảo vệ các đối tượng này; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của VKSND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin, khởi kiện và giải quyết vụ án dân sự công ích; trình tự, thủ tục cung cấp, tiếp nhận xử lý thông tin; xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; khởi kiện, giải quyết và thi hành án đối với vụ án dân sự công ích.

Cùng với việc xây dựng Thông tư liên tịch trên, VKSND Tối cao đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội có chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp, với sự tham gia của 7 tổ chức Hội, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Huy

Dự thảo Quy chế phối hợp đã thiết lập cơ chế chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả thông qua các hình thức phối hợp đa dạng, sử dụng ứng dụng số và nội dung phối hợp xuyên suốt quá trình từ việc cung cấp thông tin, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đến việc thông báo, kiến nghị khởi kiện, hỗ trợ khởi kiện, VKS khởi kiện và tham gia vào việc giải quyết vụ việc tại Toà án.

Bên cạnh đó, quan hệ phối hợp còn được thực hiện trong các hoạt động mang tính chất hỗ trợ như cung cấp, trao đổi thông tin, tình hình chung; trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh, Quy chế phối hợp này là cơ sở, điều kiện để các Hội và VKS thực hiện tốt, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích bảo vệ quyền dân sự của chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Cũng theo Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến, Lễ Ký kết là sự kiện quan trọng, lịch sử, mang sứ mệnh vẻ vang, mở ra một hành trình mới bảo vệ người yếu thế và lợi ích công.