300 thủ tục hành chính có thể thay thế ngay bằng dữ liệu của bộ, ngành 29/10/2025 16:17

(PLO)- Kết quả rà soát cho thấy có 300 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ sẵn sàng thay thế ngay bằng dữ liệu của các bộ, ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền TP Hà Nội.

Ngày 29-10, Đoàn công tác liên ngành về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn quốc làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LINH PHẠM

734 thủ tục hành chính có thể thay thế ngay

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Tổ công tác, cho biết Bộ Công an đã chủ động rà soát các TTHC và xác định 15 loại giấy tờ có khả năng đủ điều kiện thay thế bằng dữ liệu điện tử.

Thống kê bước đầu, có 734 TTHC có thành phần hồ sơ có thể thay thế ngay bằng dữ liệu của các Bộ, ngành và nhiều TTHC của các địa phương.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đề nghị TP Hà Nội từ thực tiễn địa phương chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị của TP để cùng tháo gỡ với tinh thần “chỉ bàn làm”, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội, cho biết kết quả rà soát đối với 734 TTHC có thành phần hồ sơ sẵn sàng thay thế ngay bằng dữ liệu của các bộ, ngành, xác định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn TP Hà Nội là 300 TTHC.

Trong đó, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp TP là 228 TTHC và xã, phường là 72 TTHC.

Về kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng, mô hình hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để có thể tái sử dụng khi giải quyết TTHC, đối với các cơ sở dữ liệu có thể khai thác được 15 loại giấy tờ có thể cắt giảm.

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP Hà Nội đã thực hiện kết nối, đảm bảo khai thác đối với ba loại giấy tờ gồm CCCD, CMND, hộ khẩu, tương ứng với 5 cơ sở dữ liệu.

Hiện, TP đang triển khai kết nối, khai thác đối với ba loại giấy tờ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương ứng với 3 cơ sở dữ liệu.

TP chưa được hướng dẫn triển khai kết nối đối với 9 loại giấy tờ còn lại, tương ứng với 9 cơ sở dữ liệu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LINH PHẠM

Cần cập nhật đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"

Tại buổi làm việc, TP Hà Nội đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như phần lớn các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu vẫn được quản lý theo mô hình phân tán, dữ liệu lưu trữ và vận hành tại từng Bộ, ngành hoặc các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Việc chia sẻ dữ liệu còn hạn chế và thiếu cơ chế đồng bộ tập trung.

Một số cơ sở dữ liệu quốc gia đã được triển khai và kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP. Tuy nhiên, nhiều nhóm dữ liệu quan trọng như dữ liệu khai sinh, khai tử… chưa được kết nối, chưa có dữ liệu điện tử đầy đủ, cán bộ tiếp nhận vẫn chưa thể tra cứu được thông tin.

TP Hà Nội kiến nghị Đoàn công tác liên ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cập nhập 15 loại giấy tờ tại các cơ sở dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” tạo nền tảng cho việc khai thác dữ liệu, cắt giảm thành phần hồ sơ.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: LINH PHẠM

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết TP cam kết thực hiện thí điểm các mô hình, thử nghiệm mới liên quan đến cắt giảm thành phần hồ sơ, thực hiện khai thác đầy đủ dữ liệu nếu được Trung ương tín nhiệm giao, từ đó làm cơ sở để nhân rộng ra các địa phương.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, Bộ Tư pháp sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất của TP; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp báo cáo Chính phủ.