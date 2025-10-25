Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Có thể cắt giảm ngay thủ tục hành chính với 15 loại giấy tờ từ 15-11 25/10/2025 16:53

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, hiện có 15 loại giấy tờ công dân được số hóa và có thể cắt giảm thủ tục hành chính ngay từ ngày 15-11-2025.

Ngày 22-10-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 201/CĐ-TTg về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác rà soát, cắt giảm TTHC.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà Bộ Tư pháp là cơ quan được giao chủ trì.

Trao đổi với báo chí về nhiệm vụ này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng đây là giải pháp căn cơ để xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại minh bạch.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Ảnh: Hoàng Huy

Vai trò hạ tầng và dữ liệu

. Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, các Bộ, ngành cần triển khai những giải pháp trọng tâm nào để bảo đảm tiến độ và tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC?

+ Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh: Trong hướng dẫn gửi các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình thủ tục phải được thực hiện đồng bộ với rà soát quy định pháp lý, nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định pháp luật có liên quan.

Chỉ khi quyết liệt thực hiện đồng bộ cả hai nội dung này, việc thực hiện phương án cắt giảm TTHC dựa trên dữ liệu vào thời điểm ngày 15-11-2025 mới đảm bảo thực chất và phát huy hiệu quả trên thực tế.

Bộ Tư pháp cũng đã yêu cầu Sở Tư pháp các địa phương làm đầu mối giúp UBND tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát cả TTHC.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện, nhằm bảo đảm các Báo cáo được gửi về Bộ Tư pháp trước thời điểm ngày 31-10-2025 với chất lượng cao nhất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

. Để thực thi việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu, cần những điều kiện gì về hạ tầng dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin, thưa ông?

+ Yêu cầu quan trọng là bảo đảm điều kiện hạ tầng và dữ liệu. Các Bộ, ngành, địa phương phải làm rõ khả năng, cam kết việc xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", để ngay khi công bố phương án cắt giảm sẽ bảo đảm thực thi trên thực tế.

Việc này đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng, thiết bị đầu cuối phải đồng bộ, thông suốt cùng với việc hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC, bảo đảm quy trình vận hành trơn tru.

Tôi cũng lưu ý thêm rằng trong quá trình triển khai, không tránh khỏi việc người dân hoặc doanh nghiệp phản ánh dữ liệu chưa chính xác. Vì vậy, cần tính toán để có quy trình “làm sạch” dữ liệu và cơ chế xử lý đặc thù để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân khi dữ liệu chưa đầy đủ hoặc còn có thông tin sai lệch.

Có thể triển khai ngay với 15 loại giấy tờ

. Về lộ trình triển khai, theo ông, cần tính toán như thế nào để việc cắt giảm, thay thế giấy tờ bằng dữ liệu điện tử được thực hiện khả thi, đồng bộ và đúng tiến độ?

+ Trên cơ sở các yếu tố bảo đảm về dữ liệu, về tính chính xác và tính khả thi của việc thay thế giấy tờ bằng dữ liệu điện tử, các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động đề xuất lộ trình thực hiện cụ thể.

Theo thống kê của Bộ Công an, đã có 15 loại giấy tờ công dân được số hóa và đủ điều kiện thay thế bằng dữ liệu điện tử. Với 15 loại giấy tờ này, chúng ta hoàn toàn có thể triển khai ngay từ ngày 15-11-2025.

Tuy nhiên, ngoài 15 nhóm giấy tờ đó, vẫn còn rất nhiều loại giấy tờ khác sẽ được hoàn thiện dần cùng tiến độ số hóa, "làm sạch" dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương.

Vì vậy, cần xác định rõ nguyên tắc triển khai: dữ liệu được hoàn thiện đến đâu (trên nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung") thì đưa vào cắt giảm thủ tục đến đó. Đây phải được coi là giải pháp căn cơ, toàn diện để đơn giản hóa, cắt giảm TTHC trong thời gian tới.

. Thưa ông, với những TTHC đặc thù thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cần có cách làm như thế nào để việc thay thế giấy tờ, hồ sơ bằng dữ liệu được triển khai đồng bộ và hiệu quả?

+ Đối với các địa phương có TTHC đặc thù, theo thống kê mới nhất, có 668 thủ tục đã được nêu rõ trong phụ lục do Bộ Tư pháp ban hành. Đây là những thủ tục thuộc thẩm quyền xử lý của cấp tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng đã đề nghị các địa phương cung cấp thông tin để tổng hợp trong việc thực hiện giải pháp thay thế giấy tờ, hồ sơ bằng dữ liệu điện tử bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Tinh thần chung là địa phương phải quán triệt nguyên tắc: có dữ liệu thì phải sử dụng dữ liệu để thay thế khi giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Để làm được điều đó, chúng ta cần phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác Đề án 06 các địa phương, qua đó thực hiện hiệu quả mục tiêu cắt giảm TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu chi phí xã hội trong quá trình thực thi.

. Thưa ông, sau thời điểm có báo cáo từ các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp sẽ triển khai hoạt động ra sao để ngày 15-11 tới đây có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao?

+ Ngay sau thời điểm 31-10, Bộ Tư pháp sẽ cùng Tổ công tác liên ngành làm việc trực tiếp với từng Bộ, ngành để thống nhất danh mục thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa dựa trên dữ liệu. Đồng thời, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết quy phạm để bảo đảm thực thi phương án cắt giảm này.

Trong quá trình đó, sẽ có sự đối chiếu, kiểm tra chéo giữa các Bộ, ngành và địa phương để bảo đảm phương án triển khai khả thi, đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.

Tôi tin rằng với sự quyết tâm của Chính phủ, sự trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương, việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu sẽ đạt được kết quả thực chất, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.

.Xin cảm ơn Thứ trưởng!