Thủ tướng yêu cầu đưa dự án nhà ở xã hội vào 'luồng xanh', 'luồng ưu tiên' 24/10/2025 16:05

(PLO)-Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào 'luồng xanh', 'luồng ưu tiên' để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời.

Ngày 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 17 tỉnh, thành phố có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Năm 2025, hoàn thành hơn 89.000 căn nhà ở xã hội

Theo thống kê, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn. Riêng trong 9 tháng của năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 50.000 căn, đạt 50,5%. Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành hơn 89.000 căn, đạt 89% kế hoạch năm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ về triển khai một số giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội thời gian tới, đặc biệt là giao một số doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm xác định tiêu chuẩn, tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để giao chủ đầu tư nhà ở xã hội; quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề nhà ở xã hội, đảm bảo chính xác, không xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách…

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính. Ảnh: Chinhphu.vn

Cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Chính phủ xem xét ban hành trong 5 ngày tới.

Thủ tướng nhấn mạnh cần cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên" để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời; tạo quỹ đất sạch cho phát triển nhà ở xã hội bằng cách thức linh hoạt.

Cùng với đó, đa dạng hoá nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, gồm vốn tín dụng, vốn Nhà nước qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ phát triển nhà ở, phát hành trái phiếu…

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương phải có quy định và có trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội, theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đồng thời, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm nhưng vô tư, trong sáng, cái gì tốt cho dân cho nước thì cứ thế mà làm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Về điều kiện, thủ tục với người được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, Thủ tướng nêu rõ theo hướng tăng cường hậu kiểm, trên cơ sở dữ liệu tích hợp, liên thông trên cả nước để kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo công khai minh bạch, thông tin rõ ràng về ai có nhu cầu, ai đã có nhà, ai chưa có nhà…

Thủ tướng lưu ý mở rộng các chủ thể tham gia phát triển nhà ở xã hội và đối tượng được thụ hưởng; phát triển nhà ở xã hội cả ở khu vực đô thị và nông thôn theo hướng sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhất; trong một khu đô thị cần có nhiều phân khúc nhà khác nhau, trong đó có nhà ở xã hội, dùng chung hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, thể thao...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện góp ý những vấn đề liên quan nhà ở xã hội gửi Bộ Xây dựng chủ trì hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết, Thủ tướng nhấn mạnh "Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ, Tổ quốc mong chờ thì chỉ bàn làm không bàn lùi", vừa đạt mục tiêu trước mắt, vừa hướng tới mục tiêu lâu dài, góp phần phát triển nhanh, bền vững.

Không để người dân phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội

Trước đó, trong lời phát biểu khai mạc, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, phù hợp với các phân khúc nhà ở khác, đảm bảo các phân khúc nhà ở đều bình đẳng về hạ tầng giao thông, viễn thông, điện, nước, văn hóa, y tế, giáo dục… Đồng thời đầu tư hạ tầng để phát triển đô thị, nhà ở tại các khu vực còn chưa phát triển.

Thủ tướng lưu ý chính sách và triển khai chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đẩy mạnh số hóa, không để người mua nhà xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội, dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.

Đồng thời, ông yêu cầu phải đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng', phải thành lập Quỹ nhà ở xã hội chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.