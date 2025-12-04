Nghị án kéo dài vụ bị kết án sau khi làm đơn cứu xét liên quan phó giám đốc công an tỉnh 04/12/2025 17:15

(PLO)- HĐXX cho rằng vụ án có tính chất phức tạp nên quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 11-12 sẽ tuyên án.

Ngày 4-12, TAND Khu vực 15 – TP.HCM mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh (ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) về tội vu khống.

Bị hại trong vụ án này là ông PQD (nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũ). Tại phiên toà, bị cáo Khanh có mặt, bị hại vắng mặt, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Nội dung vụ án

Theo hồ sơ, năm 2011, bà Nguyễn Thị Thủy cho ông Trần Minh vay 13,5 tỉ đồng nhưng đến hẹn ông Minh không trả, bà Thủy kiện đòi và TAND TP Thủ Dầu Một (cũ) công nhận thỏa thuận giữa hai bên với nội dung ông Minh phải trả tiền cho bà Thủy.

Bà Thủy ủy quyền cho ông Khanh thực hiện tất cả công việc liên quan đến việc thi hành án (THA). Sau đó, cơ quan THA cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành thỏa thuận trên.

Cho rằng ông PQD (em vợ của ông Minh, khi đó đang giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) đã can thiệp dẫn đến cơ quan THA không tích cực xác minh tài sản để tổ chức THA nên ông Khanh có đơn cứu xét kéo dài từ năm 2017 đến 2019 gửi đến lãnh Trung ương và địa phương.

Cuối năm 2017, sau khi nhận được đơn của ông Khanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chuyển đơn đến giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề nghị làm rõ nội dung trong đơn liên quan đến ông D.

Lúc này, Công an tỉnh và VKSND họp liên ngành và xác định ông Khanh chưa xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến ông D nên không có cơ sở để xử lý hành vi làm nhục người khác, vu khống.

Bị cáo Khanh trao đổi với luật sư bào chữa tại phiên toà sơ thẩm lần 2. Ảnh: VŨ HỘI

Nhưng bất ngờ, ngày 12-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Khanh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, VKS đã hủy quyết định khởi tố bị can.

Sau đó ông D mới có đơn yêu cầu làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Khanh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can và thay đổi tội danh đối với ông Khanh thành tội vu khống. Lần này, VKS trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung.

Đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Đến ngày 28-9-2020, công an ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và ra kết luận điều tra bổ sung. Tuy nhiên nội dung kết luận điều tra không có gì mới so với lần trước.

Ngày 30-9-2021, TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ) mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh 20 triệu đồng về tội vu khống. Bị cáo Khanh làm đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 26-4-2022, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử phúc thẩm và ra quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm vì xét thấy vụ án vi phạm tố tụng khi chưa có đơn bị hại mà Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can là không đúng theo quy định.

Bị cáo tiếp tục kêu oan

Tại phiên toà sơ thẩm lần này, đại diện VKS vẫn giữ quan điểm cho rằng bị cáo Khanh lợi dụng sự ủy quyền giải quyết vụ án, đã soạn đơn và gửi nhiều nơi, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ông D. Hành vi của ông Khanh tuy không gây thiệt hại về vật chất nhưng gây sự hiểu lầm, ảnh hưởng xấu đến danh dự của ông D.

Đại diện VKS nhận định hành vi bị cáo Khanh đủ cấu thành tội vu khống nên đề nghị HĐXX tuyên phạt Khanh 6-9 tháng tù và phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng.

Vẫn như các lần xét xử trước, bị cáo Khanh cho rằng trong những lá đơn cứu xét chỉ đặt nghi vấn cơ quan THA kiêng nể gia đình ông D trong việc THA. Việc nêu tên ông D và đặt nghi vấn trong đơn không phải tố cáo mà là mong cơ quan chức năng xem xét, cứu giúp gia đình vì không thể THA kéo dài nhiều năm.

Ngoài ra, ông Khanh còn đưa ra tài liệu về việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Trần Minh và người thân ông D.

Theo ông Khanh, việc chuyển nhượng này nhằm làm mất khả năng trả nợ của ông Minh, trốn tránh việc thi hành án. Điều này cũng được THA xác nhận nên trong đơn cầu cứu liên quan đến vấn đề này hoàn toàn dựa trên những điều thực tế có thật và đã xảy ra.

Ngoài ra, bị cáo Khanh bức xúc khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã đối với bị cáo trong khi bị cáo đang sống và làm việc ngay tại nơi ở của mình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Khanh đưa ra các bút lục chứng minh vụ án đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng như việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã vội vàng khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi chưa có đơn của người bị hại là ông D.

"Vụ án này thuộc thẩm quyền thụ lý Công an TP Thủ Dầu Một cũ, nhưng Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương lại nhận thẩm quyền của mình. Đây là sự vi phạm tố tụng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính chất công bằng của pháp luật", luật sư bào chữa cho bị cáo Khanh nhấn mạnh.

Luật sư còn đưa ra báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khi tiến hành điều tra và nhận định rằng việc này không thực sự khách quan. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT lại tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và ông PQD để xử lý vụ án. Trong khi đó, ông D lại là người bị hại trong vụ án, như vậy là vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo còn khẳng định từ khi bị cáo Khanh gửi đơn "cứu xét", không hề gây bất kỳ thiệt hại về mặt vật chất và tinh thần cho ông D. Ông D vẫn làm việc, không bị xử lý kỷ luật và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến khi nghỉ hưu. Vì vậy, có thể khẳng định rằng hành vi của bị cáo Khanh không làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín hay gây thiệt hại cho ông D.

Do đó, luật sư cho rằng không có căn cứ pháp lý để kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh cấu thành tội vu khống.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Khanh cho rằng vụ án đã kéo dài suốt gần 8 năm khiến bị cáo mang thân phận bị can, bị cáo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, gia đình và công việc. Bị cáo khẳng định mình không có tội và đơn cứu xét không hề xúc phạm tới ông D, mong HĐXX xem xét công tâm.

HĐXX cho rằng vụ án có tính chất phức tạp nên quyết định nghị án kéo dài, đến ngày 11-12 sẽ tuyên án.