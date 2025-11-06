Tiếp tục hoãn phiên tòa vụ bị kết án vì tố cáo phó giám đốc công an tỉnh 06/11/2025 16:45

(PLO)- Nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa vụ bị kết án vì tố cáo phó giám đốc công an tỉnh.

Ngày 6-11, TAND Khu vực 15 – TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh (ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về tội vu khống.

Bị hại trong vụ án này là ông PQD (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương).

Tại phiên toà, bị cáo Khanh có mặt, còn bị hại vắng mặt, một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Bị cáo Khanh yêu cầu HĐXX triệu tập người bị hại là ông PQD đến toà vì trong suốt quá trình xử lý vụ án đến khi xét xử đều vắng mặt.

Đại diện VKSND Khu vực 15 – TP.HCM cho rằng cần thiết phải có mặt những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để đảm bảo tính khách quan của vụ án.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và vụ án sẽ được đưa ra xét xử sau 1 tháng.

Xác định không vu khống vẫn khởi tố

Theo hồ sơ, năm 2011, bà Nguyễn Thị Thủy cho ông Trần Minh vay 13,5 tỉ đồng nhưng đến hẹn ông Minh không trả, bà Thủy kiện đòi và TAND TP Thủ Dầu Một (cũ) công nhận thỏa thuận giữa hai bên với nội dung ông Minh phải trả tiền cho bà Thủy.

Bà Thủy ủy quyền cho ông Khanh thực hiện tất cả công việc liên quan đến việc thi hành án (THA) lấy tiền. Sau đó, cơ quan THA cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành thỏa thuận trên.

Cho rằng ông PQD (em vợ của ông Minh, khi đó đang giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) đã can thiệp khiến cơ quan THA không tích cực xác minh tài sản để tổ chức THA nên ông Khanh có đơn kêu cứu, cứu xét kéo dài từ năm 2017 đến 2019.

Bị cáo Khanh trao đổi với luật sư tại phiên toà xét xử sơ thẩm lần 2. Ảnh: VŨ HỘI

Cuối năm 2017, sau khi nhận được đơn của ông Khanh, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có văn bản chuyển đơn đến Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị Giám đốc công an tỉnh làm rõ nội dung trong đơn có liên quan đến ông D.

Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Dương tổ chức họp liên ngành, bàn hướng giải quyết, xử lý đối với ông Khanh. Qua cuộc họp, liên ngành nhận thấy ông Khanh chưa thể hiện có xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của ông D. Do đó, không có cơ sở để xử lý ông về các hành vi làm nhục người khác, vu khống.

Nhưng 12-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Khanh về tội lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm các quyền, lợi ích của công dân. Tuy nhiên, VKS đã hủy quyết định khởi tố bị can.

Ông D có đơn yêu cầu làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Khanh. Lúc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thay đổi tội danh đối với ông Khanh thành tội vu khống. Điều đáng nói, công an còn ra quyết định truy nã bị can trong khi bị can ở địa phương không hay biết gì. Đến hơn 1 năm sau khi một người quen báo tin, lúc này bị cáo hỏi công an thì đúng là có quyết định này.

Theo cơ quan điều tra, ông Khanh lợi dụng sự ủy quyền giải quyết vụ án, đã soạn đơn và gửi nhiều nơi, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ông D. Hành vi của ông Khanh không gây thiệt hại về vật chất nhưng gây sự hiểu lầm, ảnh hưởng xấu đến danh dự của ông D. Hành vi đủ dấu hiệu cấu thành tội vu khống.

Đến đầu năm 2020, cơ quan CSĐT công an tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can. Đến ngày 28-9-2020, công an lại ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can và ra kết luận điều tra bổ sung vụ án lần hai.

Vi phạm tố tụng

Ngày 30-9-2021, TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ) mở phiên toà xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh 20 triệu đồng về tội vu khống. Tuy nhiên bị cáo Khanh làm đơn kháng cáo cho rằng mình bị oan, cơ quan CSĐT đã vi phạm tố tụng.

Ngày 26-4-2022 TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử phúc thẩm. Trình bày tại tòa, ông Khanh cho rằng trong những lá đơn gửi các cơ quan chức năng, ông có đặt nghi vấn cơ quan THA kiêng nể gia đình ông D trong việc THA.

Việc nêu tên ông D và đặt nghi vấn trong đơn không phải tố cáo mà là mong cơ quan chức năng xem xét, cứu giúp gia đình vì không thể THA nhiều năm.

Ngoài ra, ông Khanh còn đưa ra tài liệu về việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Trần Minh và người thân ông D. Theo ông Khanh, việc chuyển nhượng này nhằm làm mất khả năng trả nợ của ông Minh.

Ngoài ra bị cáo Khanh bức xúc cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã đối với bị cáo trong khi bị cáo đang sống và làm việc ngay tại nơi ở của mình.

Do đó, căn cứ vào tài liệu và lời khai tại toà HĐXX toà phúc thẩm đã ra quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Thủ Dầu Một. Lý do tòa phúc thẩm nhận định về tố tụng trong hồ sơ vụ án, trên cơ sở tài liệu chứng cứ tại bản án sơ thẩm xét thấy khi chưa có đơn bị hại mà Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can là không đúng theo quy định.