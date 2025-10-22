Tòa hủy án vụ 'bị khởi tố vì làm phiền người khác 20 phút', nhận định bị hại có dấu hiệu phạm tội 22/10/2025 10:03

(PLO)- HĐXX phúc thẩm nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa thể làm rõ như hành vi của bị hại có dấu hiệu phạm tội, hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác… nên quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 22-10, TAND TP.HCM đã tiến hành tống đạt bản án phúc thẩm cho 3 bị cáo trong vụ án "bị khởi tố vì làm phiền người khác 20 phút".

Trước đó, ngày 9-4, TAND TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đức 12 tháng tù giam, Trần Thị Mỹ Hạnh 15 tháng tù giam và Vũ Ngọc Sang 18 tháng tù giam - cùng về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Mâu thuẫn giữa lời khai bị hại và bị cáo

Theo bản án, tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Đức vẫn giữ nguyên lời khai tại toà sơ thẩm: Năm 2007, bị cáo này mua của bà Nguyễn Thị Tư (ngụ TP Tân Uyên) hai mảnh đất và nhà với số tiền 500 triệu đồng.

Hai bên làm hợp đồng mua bán đặt cọc giấy tay. Bà Tư nhận 250 triệu đồng, giao cho ông Đức 2 sổ hồng, cam kết làm hợp đồng công chứng sang tên trong vòng một tháng và nhận số tiền còn lại.

Tuy nhiên bà Tư không thực hiện theo hợp đồng mà làm đơn cớ mất sổ hồng và được cấp lại. Sau đó, bà thế chấp 1 sổ hồng mới cho ngân hàng để vay tiền và viết giấy tay bán cho nhiều người khác. Hay tin, các bị cáo gặp bà Tư để đòi lại tiền nhưng không được.

Ông Đức nhiều lần làm đơn tố cáo bà Tư lừa đảo. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng TP Tân Uyên cho rằng là đây là quan hệ dân sự.

Ngày 2-11-2018, biết tin bà Tư đang dọn nhà để chuyển đi chỗ khác nên bị cáo Đức, Hạnh và Sang đến nhà bà Tư thì thấy cửa cổng và cửa nhà đều đang mở. Hạnh và Sang đi vào bên trong nói bà Tư trả tiền. Thấy vậy, bà Tư ra khỏi nhà và báo chính quyền đến sau 20 phút.

Khi lực lượng chức năng đến nhưng không vào nhà bà Tư mà đứng ngoài cổng và trao đổi, thuyết phục các bị cáo ra về. Do chờ bà Tư về nhà để giải quyết vụ việc không thấy, khi các bị cáo đã lên xe ra về thì bị lực lượng công an yêu cầu quay vào nhà làm việc rồi khống chế, còng tay đưa về trụ sở.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: VH

Bản án sơ thẩm cáo buộc bị cáo Hạnh khai có dùng khoá cửa cổng nhà bà Tư vì sợ bà này không có nhà mất tài sản và không cho ai vào. Tuy nhiên, bị cáo Hạnh khẳng định không có tình tiết đó. Các bị cáo cũng khẳng định không có việc bị cáo Hạnh khóa cửa cổng nhà bà Tư khi đi ra ngoài.

Tại toà sơ thẩm, phía cơ quan chức năng cho rằng đã thuyết phục các bị cáo ra về nhưng không được nên tiến hành khống chế bắt giữ.

Người bị hại trong vụ án là bà Tư cho rằng mình mượn tiền của Đức. Sau đó Đức làm hợp đồng mua bán nhà đất và cầm sổ hồng. Nếu không trả được tiền cho bị cáo Đức thì phải chuyển nhượng đất.

Tuy nhiên, HĐXX TAND TP Tân Uyên vẫn quyết định tuyên án phạt tù đối với 3 bị cáo. Cho rằng mình bị oan sai, các bị cáo đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Bị hại có dấu hiệu phạm tội

Theo bản án phúc thẩm của TAND TP.HCM ngày 30-9, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 – TP.HCM).

Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ và lời khai của các bị cáo tại toà cũng như người bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, HĐXX xét thấy cần xác định mục đích, ý thức, mức độ hành vi của các bị cáo khi đến nhà bà Tư.

HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo có dấu hiệu phạm một tội phạm khác cần được điều tra, làm rõ.

Đặc biệt, bà Tư khai vay tiền bị cáo Đức là 250 triệu đồng rồi mất khả năng trả nợ. Khi bị cáo Đức đang giữ sổ hồng thì bà Tư đã báo cớ mất xin cấp lại và mang đi thế chấp ngân hàng 400 triệu đồng. Có tiền bà Tư không trả tiền đã vay cho bị cáo Đức.

"Như vậy bà Tư có ý định chiếm đoạt 250 triệu đồng của bị cáo Đức. Do đó hành vi của bà Tư có dấu hiệu phạm tội nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ để xử lý và có thể bỏ lọt tội phạm", Toà phúc thẩm nhận định.

Ngoài ra, tại phiên toà, các bị cáo cũng đề nghị trích xuất dữ liệu trong điện thoại của các bị cáo để xem xét hành vi. HĐXX cho rằng cơ quan điều tra chưa trích xuất dữ liệu trong điện thoại của các bị cáo để chứng minh mối liên quan của hành vi các bị cáo với nhau.

Từ những nhận định trên, HĐXX TAND TP.HCM quyết định huỷ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND Khu vực 17 – TP.HCM để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.