Tỉ lệ giải quyết án hình sự, hành chính của TAND Khu vực 15 - TP.HCM đạt 100% 23/12/2025 16:14

(PLO)- Ngoài kết quả ấn tượng trên, TAND Khu vực 15 - TP.HCM cũng tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình tòa án điện tử.

Ngày 23-12, TAND Khu vực 15 - TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, đơn vị đã thụ lý, giải quyết hơn 3.700 vụ, việc các loại, không để xảy ra án quá hạn, không có trường hợp oan sai.

Bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Chánh án TAND TP.HCM tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm công tác năm 2025. Ảnh: TA

Dù số lượng án tăng hơn 18% so với năm 2024 trong điều kiện biên chế không tăng, nhưng đơn vị vẫn hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thi đua. Bình quân mỗi thẩm phán giải quyết hơn 15 vụ/tháng.

Ở lĩnh vực hình sự, TAND Khu vực 15 - TP.HCM đã giải quyết 100% số vụ thụ lý với 306 vụ, 641 bị cáo.

Trong đó, chú trọng xét xử kịp thời các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Các vụ việc liên quan người chưa thành niên được xử lý theo hướng giáo dục, phòng ngừa chung.

Đối với án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, tỉ lệ giải quyết đạt trên 88%. Trong đó, hơn 73% vụ việc được hòa giải, đối thoại thành, góp phần giảm áp lực xét xử. Riêng án hôn nhân gia đình đạt tỉ lệ giải quyết trên 98%.

Ông Hoàng Huy Toàn, Chánh án TAND Khu vực 15 - TP.HCM tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm công tác năm 2025. Ảnh: TA

Ngoài ra, TAND Khu vực 15 - TP.HCM đã giải quyết 100% án hành chính; 117 trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính và 2 yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Năm 2025, đơn vị đã hoàn thành số hóa gần 8.900 hồ sơ hôn nhân gia đình, vượt tiến độ đề ra, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng tòa án điện tử.

Theo lãnh đạo TAND Khu vực 15 - TP.HCM, năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, án quá hạn.

Đơn vị tiếp tục tập trung đẩy mạnh hòa giải, đối thoại tại tòa án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình tòa án điện tử.

Cùng với đó, TAND Khu vực 15 - TP.HCM sẽ chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán, thư ký; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.