Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao sự nỗ lực của TAND hai cấp TP.HCM 17/12/2025 12:57

(PLO)- TAND hai cấp TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử; xây dựng đội ngũ thẩm phán có tâm sáng và trái tim nhân ái... để đạt nhiều kết quả, thành công hơn nữa trong năm 2026.

Ngày 17-12, TAND TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026 TAND hai cấp TP.HCM.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao.

Hội nghị cũng có sự tham dự của ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM... cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Công an, VKSND TP.HCM, THADS TP.HCM và Sở, ngành tại TP.HCM.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2025, TAND hai cấp TP.HCM đã triển khai và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh đất nước và TP.HCM có nhiều biến động về kinh tế, xã hội. Từ ngày 1-7-2025, TAND TP.HCM đã hợp nhất với TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương đã trở thành tòa án cấp tỉnh có khối lượng công việc lớn nhất cả nước, chiếm gần 1/6 tổng số vụ việc toàn ngành.

Hội nghị triển khai công tác năm 2026 TAND cấp TP.HCM với sự tham dự của các lãnh đạo ban ngành. Ảnh: SONG MAI

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của TAND Tối cao, Thành ủy TP.HCM và sự phối hợp của các cơ quan, sở ngành... TAND hai cấp TP.HCM đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nổi bật và đáng tự hào.

Những kết quả nổi bật trong năm 2025

Trong năm 2025, TAND hai cấp TP.HCM đã thụ lý mới 105.984 vụ việc, tổng số vụ việc phải giải quyết là 119.926 vụ việc, đã giải quyết 103.907 vụ việc, đạt tỉ lệ 86,7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu.

TAND TP.HCM kịp thời đưa ra xét xử các vụ án phức tạp, thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đơn cử, vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 với 35.824 bị hại - một con số kỷ lục trong lịch sử tố tụng; vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, Công ty Asanzo, Công ty SJC... góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú trọng thu hồi hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ: vụ án Đinh Trường Chinh thu hồi 5,4 tỉ đồng; vụ án Lê Thúy Hằng thu hồi 54 tỉ đồng, tiếp tục tạm giữ vàng và các tài sản khác để đảm bảo thi hành án...

Lãnh đạo TAND TP.HCM, lãnh đạo các tòa chuyên trách TAND chụp ảnh cùng các đại biểu đến dự hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Tỉ lệ hòa giải thành của TAND hai cấp TP đạt 60,02%, tăng hơn 17.052 vụ việc so với cùng kỳ. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng, đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời.

Sau khi sáp nhập từ 1-7-2025, Đảng ủy TAND TP đã thành lập các tổ chức Đảng cho 19 TAND khu vực; hoàn thành sắp xếp, tổ chức bộ máy. TAND TP.HCM đã ban hành hướng dẫn tạm thời về quy trình giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và đã giải quyết 137/170 hồ sơ.

Tòa án đã tổ chức 7.592 phiên tòa và phiên họp trực tuyến; hoàn thành số hóa 316.952 hồ sơ, 994.368 tài liệu từ năm 2010 đến 2025; hoàn thành việc cập nhật, làm sạch, lưu trữ dữ liệu về hôn nhân trước thời hạn. Tổ chức các nhóm trực tiếp đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm tống đạt điện tử; sử dụng Chatbot AI, phần mềm chuyển giọng nói thành biên bản phiên tòa điện tử, phần mềm lấy số điện tử...

Trong năm 2025, TAND TP.HCM đã đón tiếp đoàn sinh viên Đại học Chính pháp Tây Nam, Trung Quốc; Đoàn chuyên gia Trung tâm tư pháp Liên bang Hoa Kỳ; Đoàn chuyên gia Vương Quốc Anh... nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm xét xử và tìm hiểu những chế định mới về Trung tâm Tài chính Quốc tế...

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của TAND hai cấp TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của TAND hai cấp TP trong năm 2025.

TAND hai cấp TP đã nâng cao chất lượng xét xử; các vụ án tham nhũng, kinh tế được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật; tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Ông Võ Văn Minh yêu cầu TAND hai cấp TP cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xét xử và xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của ngành.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan trong công tác thực tiễn xét xử; chủ động công tác tham mưu các giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao đánh giá, việc hợp nhất TAND TP.HCM từ 3 tỉnh và thành lập 19 TAND khu vực đã đặt ra nhiều thách thức và áp lực xét xử.

Năm 2025, số lượng án của tại TP.HCM chiếm 19,2% lượng án của cả nước. TAND Tối cao đánh giá rất cao sự nỗ lực của TAND hai cấp TP.HCM khi đã vượt qua khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: SONG MAI

Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng, năm 2026 là năm bản lề và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định những quan điểm, định hướng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới... và đã đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với ngành tòa án.

Chánh án TAND Tối cao đề nghị lãnh đạo, thẩm phán TAND hai cấp TP cần tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, đội ngũ thẩm phán có đủ năng lực chuyên môn để chuẩn bị cho việc tổ chức tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính Quốc tế. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, dân sự và xem đây là nhiệm vụ then chốt để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn. Đưa vào kế hoạch làm việc năm 2026 các giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tòa án cơ sở hoạt động hiệu quả, giữ vững sự đoàn kết và thống nhất trong toàn ngành.

Xây dựng đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, bản lĩnh vững vàng, tâm sáng và trái tim nhân ái để có những phán quyết thuyết phục và mang lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp.

Cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác công nghệ thông tin và chuyển đổi số của TAND hai cấp TP. Đơn vị cần triển khai các phần mềm mới để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.