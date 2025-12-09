Chánh án Tối cao Nguyễn Văn Quảng: Chưa phát hiện trường hợp kết án oan 09/12/2025 09:51

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội.

Sáng 9-12, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe và thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp, trong đó có báo cáo về kết quả công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Hình phạt áp dụng bảo đảm nghiêm minh

Báo cáo trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho hay trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các tòa án đã thụ lý trên 2,75 triệu vụ việc, đã giải quyết được gần 2,69 vụ việc, đạt tỉ lệ 97,64%. So với nhiệm kỳ trước, các tòa án đã thụ lý tăng gần 317.500 vụ việc, đã giải quyết tăng trên 310.000 vụ việc.

Chỉ tính riêng năm 2025, các tòa án đã thụ lý trên 683.300 vụ việc; đã giải quyết, xét xử được trên 618.300 vụ việc; đạt tỉ lệ 90,49%, cao hơn năm trước 0,77%...

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: QH

Người đứng đầu ngành tòa án đánh giá tỉ lệ giải quyết các loại vụ việc năm sau đạt cao hơn năm trước và đều vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội. Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ.

Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều thấp hơn chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Đáng chú ý, về các vụ án hình sự, các tòa án đã thụ lý trên 461.600 vụ với gần 872.600 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được gần 460.300 vụ với trên 867.500 bị cáo; đạt tỉ lệ 99,72% về số vụ và 99,42% về số bị cáo…

Chỉ tính riêng năm 2025, các tòa án đã thụ lý trên 95.200 vụ với trên 192.100 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được trên 93.900 vụ với gần 187.100 bị cáo, cao hơn năm trước, vượt 10,63% so với chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội giao.

“Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội” - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nói.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng thông tin trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, ngành tòa án đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Nhật Cường, Tân Hiệp Phát, Việt Á, Tân Hoàng Minh… Kết quả được dư luận đánh giá cao, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Cùng với đó, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được bảo đảm theo hướng thực chất, hiệu quả. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh; tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, đạt tỉ lệ 99,95%.

Chất lượng đội ngũ cán bộ ngành tòa án được nâng lên

Chánh án TAND Tối cao khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm nhằm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

Chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng lên. Việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái được thực hiện theo đúng quy định.

Hàng năm, TAND Tối cao đều tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử, các lớp bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ, thẩm phán tòa án các cấp; thường xuyên quan tâm cử công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài; duy trì tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến, các hội thảo chuyên sâu về kỹ năng xét xử các loại vụ án.

Ngành tòa án cũng đã tổ chức được gần 74.900 phiên tòa rút kinh nghiệm, qua đó giúp các thẩm phán có thêm kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

“Công tác giám sát đối với Thẩm phán cũng như công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ và xử lý đối với các hành vi vi phạm được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc” - ông Nguyễn Văn Quảng nói và cho hay qua công tác thanh, kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức, thẩm phán.

Đặc biệt, sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, các TAND đã nhanh chóng ổn định, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chánh án TAND Tối cao đã chỉ đạo tăng cường phân công, phân cấp, giao quyền cho cấp dưới, nhất là Tòa án khu vực và tăng cường nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới, đảm bảo việc giải quyết các loại vụ án, vụ việc theo thẩm quyền được thực hiện thông suốt và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành tòa án cũng thừa nhận trong nhiệm kỳ, một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức dẫn đến bị xử lý theo quy định của Đảng, của pháp luật…