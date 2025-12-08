VKSND TP Cần Thơ đã thụ lý 2 trường hợp yêu cầu bồi thường oan sai 08/12/2025 16:35

(PLO)- VKSND TP Cần Thơ đã ra thông báo thụ lý yêu cầu bồi thường đối với hai trường hợp; đang tiến hành xác minh thiệt hại để giải quyết bồi thường theo quy định.

Chiều 8-12, HĐND TP Cần Thơ khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025). Tại đây, ông Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, đã báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo, về tình hình tội phạm, năm 2025, VKSND 3 địa phương sau hợp nhất đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 2.570 vụ/3.742 bị can (giảm 513 vụ/560 bị can so với cùng kỳ).

Trong kỳ báo cáo, VKSND TP Cần Thơ đã thụ lý giải quyết 2 đơn yêu cầu bồi thường oan sai (đơn mới), đang xem xét giải quyết theo quy định. Ảnh: CHÂU ANH

Đáng chú ý là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua môi trường mạng vẫn còn diễn biến phức tạp. Phần lớn đối tượng phạm tội thuộc các tổ chức nước ngoài, hoạt động phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam, gây khó khăn cho hoạt động xác minh, điều tra, truy tố, xét xử.

Cụ thể, năm 2025, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố mới 103 vụ/57 bị can (tăng 46 vụ/8 bị can so với cùng kỳ), trong đó có 79 vụ trên không gian mạng (chiếm tỉ lệ 77%).

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: CHÂU ANH

Điển hình như thông qua mạng xã hội Facebook, bà PTT (44 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều cũ) quen với một người sử dụng nick Facebook "Trần Đăng Quang". Người này đã nhờ bà T sử dụng tài khoản game của mình để chơi giúp game "Xe tăng may mắn" (qua đường link).

Ban đầu, bà T chơi giúp “Trần Đăng Quang" và thắng nhiều lần. Tiếp theo, bà T được người này hướng dẫn tham gia, chơi thắng và rút được tiền nên tin tưởng.

Sau đó, bà T đã nạp tiền vào game nhiều lần với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng, khi tài khoản game của bà T thắng được khoảng 20 tỉ đồng (tương đương 770.000 USD), bà T rút tiền thì hệ thống yêu cầu đóng thuế 20% số tiền lợi nhuận mới rút được tiền. Nghi bị lừa nên bà T đến cơ quan công an trình báo. Hiện tại, vụ án chưa xác định được bị can.

Cũng theo báo cáo, VKSND hai cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Hướng dẫn và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND; theo dõi, giải quyết đơn yêu cầu bồi thường oan sai đúng quy định...

Trong kỳ, cơ quan này đã thụ lý giải quyết hai đơn (đơn mới), đang xem xét giải quyết theo quy định.

Cụ thể, đầu năm 2025, VKSND tỉnh Hậu Giang cũ nhận được hai đơn yêu cầu bồi thường oan sai của ông Võ Văn Chơn và ông Lương Hùng Vương; đã tiến hành xác minh, đồng thời gửi báo cáo kết quả xác minh đến VKSND Tối cao.

Ngày 8-7-2025, VKSND TP Cần Thơ đã ra thông báo thụ lý yêu cầu bồi thường đối với hai trường hợp nêu trên. Đơn vị đang tiến hành xác minh thiệt hại để giải quyết bồi thường theo quy định (hai trường hợp này chung vụ án với 7 trường hợp đã được bồi thường trước đây).