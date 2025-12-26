Hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy từ ngày 1-1-2026 26/12/2025 15:43

(PLO)- Nghị định 337/2025 quy định hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy, triển khai đồng bộ từ năm 2026.

Ngày 24-12-2025, Chính phủ ban hành Nghị định 337/2025 quy định về hợp đồng lao động điện tử, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, hợp đồng lao động điện tử là hợp đồng được giao kết, thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về giao dịch điện tử, có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động bằng văn bản giấy.

Hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy từ ngày 1-1-2026. Ảnh minh họa: AI

Theo quy định, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động, về giao dịch điện tử, về an toàn thông tin mạng, về dữ liệu, về bảo vệ dữ liệu cá nhân, về lưu trữ và quy định tại Nghị định này.

Hợp đồng lao động điện tử phải được gửi cho người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức thông điệp dữ liệu thông qua phương tiện điện tử phù hợp theo thỏa thuận của các bên.

Khuyến khích sử dụng hợp đồng lao động điện tử thay thế cho hợp đồng lao động bằng văn bản giấy trong quản trị nhân sự của người sử dụng lao động, trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hợp đồng lao động.

Chủ thể tham gia hoạt động giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử bao gồm: Người lao động và người sử dụng lao động có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Lao động; nhà cung cấp eContract bảo đảm điều kiện quy định.

Nghị định 337/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026. Chậm nhất đến ngày 1-7-2026, nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được đưa vào vận hành chính thức và việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử sẽ được triển khai đồng bộ theo quy định của Nghị định này từ thời điểm đó.