Tiếp tay cho buôn lậu, cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI lãnh 7 năm tù 06/02/2026 16:41

(PLO)- Theo HĐXX, các bị cáo đã vì lợi nhuận mà bất chấp quy định của pháp luật để có thể nhập khẩu loại hàng tại các nước từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên...

Ngày 6-2, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm 25 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (đơn vị trực thuộc Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và các đơn vị liên quan.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung (vợ bị cáo Bình, đang bị truy nã và xét xử vắng mặt) cùng mức án 30 năm tù về tội buôn lậu và đưa hối lộ.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI), Lý Hoài Vũ (cựu chi cục phó) và bị cáo Nguyễn Minh Thành (cựu phó trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù; Trần Trung Nhân (cựu trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật) bị phạt 9 năm tù và Nguyễn Văn Trung (cựu kiểm dịch viên) bị phạt 6 năm tù - cùng về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Trung Trực (chuyên viên Cục Thú y) bị phạt 1 năm 9 tháng 18 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Phú Thái (chuyên viên Cục Thú y) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

16 bị cáo khác bị phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 19 năm tù về tội buôn lậu.

Bị cáo Bạch Đức Lữu - cựu chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI. Ảnh: SONG MAI

Theo HĐXX, các bị cáo trong vụ án biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu các sản phẩm động vật của loài nhai lại có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên, chỉ cho nhập khẩu từ các nước có thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu được rất lớn, các bị cáo đã bất chấp quy định của pháp luật để có thể nhập khẩu loại hàng này từ châu Âu về Việt Nam.

Để thực hiện hành vi buôn lậu, các bị cáo thuộc các doanh nghiệp đã đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo của Chi cục Thú y vùng VI để bỏ qua, không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, không làm đúng quy định trình tự để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Các bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung, Trần Quốc Trung (cựu giám đốc Công ty Trung Chính), bị cáo Đoàn Thị Huyền đã xuất cảnh sau khi thực hiện hành vi phạm tội, không xác định được nơi cư trú nên cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã. Tòa án đã chỉ định luật sư bào chữa cho các bị cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo...

HĐXX xét thấy quyền bào chữa của các bị cáo đã được thực hiện, các bị cáo vắng mặt do lỗi chủ quan của chính các bị cáo. Do đó, việc HĐXX quyết định xét xử vắng mặt các bị cáo này là có căn cứ pháp luật, không làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Theo HĐXX, bị cáo Trần Nguyên Bình là người sáng lập, điều hành Công ty Hoàng Sa; giữ vai trò quyết định chủ trương, phương thức, thủ đoạn phạm tội. Hành vi của bị cáo này được thực hiện liên tục trong thời gian dài với số lượng hàng hóa lớn. Do đó, bị cáo Trần Nguyên Bình phải chịu trách nhiệm cao nhất trong hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc nhóm Công ty Hoàng Sa.

Tương tự, bị cáo Đỗ Thùy Nhung đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên chỉ đạo hồ sơ, đưa hối lộ trong thời gian dài, có vai trò tương đương bị cáo Bình. Hành vi của bị cáo Nhung mang tính chủ động, tích cực, cố ý trực tiếp nên phải chịu trách nhiệm ngang bằng với bị cáo Bình.

Các bị cáo trước giờ tuyên án Ảnh: THÙY DƯƠNG

HĐXX cho biết trong số các bị cáo là cán bộ, lãnh đạo cơ quan nhà nước, bị cáo Bạch Đức Lữu là chi cục trưởng và giữ vai trò lãnh đạo cao nhất; đã nhận 1,2 tỉ đồng từ cấp dưới là bị cáo Trần Trung Nhân.

Bị cáo Lý Hoài Vũ dù nhận thức rõ về quy trình kiểm dịch nhưng vẫn nhận số tiền 800 triệu đồng từ bị cáo Nhân; bị cáo Trần Trung Nhân là trưởng Trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện đã trực tiếp nhận hơn 2,9 tỉ đồng từ doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2018 đến 2023.