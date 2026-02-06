Lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, nữ 'đại gia' địa ốc lãnh án chung thân 06/02/2026 17:37

Chiều 6-2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Địa ốc Bất động sản Thiên Ân Phát) mức án chung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, cần xử nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2017 đến năm 2019, Huỳnh Thị Hạnh Phúc đã nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất tại quận 9 và quận Thủ Đức (cũ), chủ yếu là đất vườn, đất trồng cây lâu năm.

Mặc dù chưa hoàn tất việc thanh toán tiền chuyển nhượng, chưa sang tên, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cơ quan chức năng chấp thuận đầu tư hạ tầng, nhưng Phúc vẫn tự ý phân lô, vẽ sơ đồ, đặt tên hàng loạt “khu dân cư” như: Linh Xuân, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiển 1, 2, 3…

Bị cáo sử dụng các pháp nhân công ty bất động sản và hệ thống môi giới để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng đất nền với nhiều khách hàng, đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và tình trạng pháp lý dự án nhằm chiếm đoạt tiền. Riêng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Phúc đã chiếm đoạt 192,1 tỉ đồng của 82 bị hại.

Điển hình, tại dự án tự đặt tên Khu dân cư Linh Xuân, Phúc mới chỉ đặt cọc mua đất của chủ đất nhưng đã bán nền cho 50 khách hàng, thu hơn 102 tỉ đồng. Khi đến hạn giao đất, bị cáo không có khả năng thực hiện, chỉ hoàn trả một phần nhỏ rồi chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng.

Tương tự, tại Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2, sau khi gom đất, Phúc tiếp tục phân lô bán cho hàng chục khách hàng, đồng thời thế chấp toàn bộ thửa đất vay ngân hàng, rồi chuyển nhượng cho người khác, tiếp tục ký hợp đồng bán nền, chiếm đoạt thêm hàng chục tỉ đồng.

Đặc biệt, có nhiều trường hợp một nền đất bị bán cho hai, thậm chí ba người, bị cáo cố tình che giấu thông tin để tiếp tục thu tiền của khách hàng sau.

Không dừng lại ở hành vi lừa đảo, bị cáo Phúc còn phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 173 tỉ đồng của 82 bị hại.

Sau khi đã nhận tiền của người mua đất, bị cáo tiếp tục thế chấp hoặc chuyển nhượng các thửa đất cho người khác, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng đất chưa chuyển nhượng, vẫn do mình đứng tên, khiến người mua không kịp tố giác.

Nhiều bị hại chỉ phát hiện sự việc khi đất đã bị sang tên cho người khác hoặc bị ngân hàng phát mãi.

Ngoài mức án chung thân, bị cáo còn phải thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.