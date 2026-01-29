Nghi hàng cấm, anh shipper nhanh trí báo công an, giúp dẫn dụ kẻ phạm tội sa lưới

Ngày 29-1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Sơn (23 tuổi) mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 20-10-2024, anh DVL, nhân viên giao hàng, nhận một đơn vận chuyển từ địa bàn tỉnh Long An đi tỉnh An Giang.
Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực vòng xoay gần Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (cũ), anh L nhận thấy đơn hàng có dấu hiệu bất thường nên dừng xe kiểm tra.
Bên trong gói hàng là nhiều túi nylon màu đỏ, vàng, có in chữ Ferrari. Nghi ngờ là hàng cấm, anh L lên mạng tìm hiểu và xác định đây là ma túy dạng “nước vui” nên đến Công an thị trấn Bến Lức trình báo, đồng thời giao nộp toàn bộ tang vật.
Để phục vụ điều tra, anh L liên hệ điện thoại yêu cầu người gửi là Nguyễn Trí Sơn đến nhận lại đơn hàng. Khi Sơn vừa xuất hiện tại địa điểm hẹn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và khai còn cất giấu gần 1kg ma tuý.
Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 7-2024, Sơn sử dụng tài khoản Telegram để nhiều lần mua ma túy của đối tượng có tên Tài Max (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Sau thời gian quen biết, Sơn được Tài Max thuê đóng gói ma túy và vận chuyển ma túy theo các đơn đặt hàng. Mỗi đơn giao trót lọt, Sơn được trả công 500.000 đồng.
Theo phương thức đã thỏa thuận, Tài Max cung cấp ma túy và công cụ đóng gói, chuyển cho Sơn. Sau đó, Sơn liên hệ các ứng dụng giao hàng để chuyển ma túy đến địa chỉ do Tài Max chỉ định. Trước khi bị bắt, Sơn đã thực hiện trót lọt 11 đơn hàng.
Liên quan đến các đối tượng khác trong đường dây, cơ quan điều tra cho biết hiện chưa xác minh được nhân thân Tài Max cũng như những người nhận ma túy do các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, chưa đủ cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy với 2 bị cáo là Nguyễn Minh Thắng (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Huỳnh Trung Việt (37 tuổi, ngụ TP.HCM).
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, khoảng 22 giờ ngày 2-10-2024, Công an xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tiến hành kiểm tra một căn nhà thuê tại Ấp 1, xã Đức Hòa Đông.
Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Huỳnh Trung Việt, Nguyễn Minh Thắng và Nguyễn Bảo Trung đang cất giấu ma túy trên người và tại nơi ở. Tang vật cùng các đối tượng được đưa về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.
Quá trình điều tra xác định, Thắng và Việt quen biết nhau thông qua việc mua bán ma túy, sau đó nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng. Ngày 2-10-2024, Thắng đưa cho Việt 35 triệu đồng để đặt mua ma túy từ một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ lai lịch).
Sau khi nhận tiền, Tèo giao cho Việt một túi nylon màu đen chứa 3 gói ma túy, tổng trọng lượng 143 gam. Mang số ma túy này về nơi ở, Việt chia nhỏ thành 6 túi, trong đó 5 túi cất giấu trên người, 1 túi để trong phòng ngủ nhằm thuận tiện cho việc mua bán thì bị phát hiện.
Không chỉ thực hiện một lần, Thắng và Việt khai nhận trước đó đã nhiều lần mua ma túy của Tèo rồi bán lại cho các con nghiện trên địa bàn.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, làm gia tăng tệ nạn và nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác tại địa phương do đó cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung... và sau khi nghị án, Toà tuyên Nguyễn Minh Thắng và Huỳnh Trung Việt phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và mỗi bị cáo nhận mức án 20 năm tù.
Liên quan vụ án, Nguyễn Bảo Trung bị phát hiện tàng trữ 0,4175 gam ma túy. Cơ quan điều tra xác định số ma túy này không liên quan đến hành vi của Thắng và Việt, nên đã khởi tố, xử lý trong vụ án khác. Đối với đối tượng tên Tèo, do chưa xác định được nhân thân, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.