Nghi hàng cấm, anh shipper nhanh trí báo công an, giúp dẫn dụ kẻ phạm tội sa lưới 29/01/2026 20:20

(PLO)- Nam thanh niên nghiện ma túy đã tham gia vận chuyển ma túy thuê qua ứng dụng giao hàng và phải trả giá bằng mức án chung thân.

Ngày 29-1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Sơn (23 tuổi) mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 20-10-2024, anh DVL, nhân viên giao hàng, nhận một đơn vận chuyển từ địa bàn tỉnh Long An đi tỉnh An Giang.

Trong quá trình di chuyển, khi đến khu vực vòng xoay gần Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức (cũ), anh L nhận thấy đơn hàng có dấu hiệu bất thường nên dừng xe kiểm tra.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn mức án tù chung thân. Ảnh: HUỲNH DU

Bên trong gói hàng là nhiều túi nylon màu đỏ, vàng, có in chữ Ferrari. Nghi ngờ là hàng cấm, anh L lên mạng tìm hiểu và xác định đây là ma túy dạng “nước vui” nên đến Công an thị trấn Bến Lức trình báo, đồng thời giao nộp toàn bộ tang vật.

Để phục vụ điều tra, anh L liên hệ điện thoại yêu cầu người gửi là Nguyễn Trí Sơn đến nhận lại đơn hàng. Khi Sơn vừa xuất hiện tại địa điểm hẹn thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và khai còn cất giấu gần 1kg ma tuý.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 7-2024, Sơn sử dụng tài khoản Telegram để nhiều lần mua ma túy của đối tượng có tên Tài Max (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Sau thời gian quen biết, Sơn được Tài Max thuê đóng gói ma túy và vận chuyển ma túy theo các đơn đặt hàng. Mỗi đơn giao trót lọt, Sơn được trả công 500.000 đồng.

Theo phương thức đã thỏa thuận, Tài Max cung cấp ma túy và công cụ đóng gói, chuyển cho Sơn. Sau đó, Sơn liên hệ các ứng dụng giao hàng để chuyển ma túy đến địa chỉ do Tài Max chỉ định. Trước khi bị bắt, Sơn đã thực hiện trót lọt 11 đơn hàng.

Liên quan đến các đối tượng khác trong đường dây, cơ quan điều tra cho biết hiện chưa xác minh được nhân thân Tài Max cũng như những người nhận ma túy do các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ, chưa đủ cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.