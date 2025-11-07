Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải ở TP.HCM 07/11/2025 14:14

(PLO)- Một nữ sinh viên năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải, người đi cùng bị thương nặng, vụ tai nạn xảy ra trên đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Ngày 7-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến một nữ sinh tử vong, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại đoạn ngã ba chùa Cao Đài, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy, biển số 61CA-091.22 chở theo nữ sinh Q (20 tuổi) di chuyển trên đường Hoàng Cầm, hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi ngã ba chùa Cao Đài.

Nữ sinh tử vong sau va chạm với xe tải trên đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Khi đến ngã ba giao nhau với đường số 5 Linh Xuân, xe máy rẽ trái bất ngờ va chạm với xe tải mang biển số 50H-026… Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, nữ sinh bị xe tải cán tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy ngã xuống đường, nữ sinh tử vong, nam thanh niên đi cùng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, tối 10-4, cũng tại khu vực này, xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến hai mẹ con tử vong.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.