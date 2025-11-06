Người dân bán đảo Thanh Đa oằn mình chống triều cường hơn 10 ngày qua

Người dân bán đảo Thanh Đa oằn mình chống triều cường hơn 10 ngày qua

PHẠM HẢI

(PLO) – Hơn 10 ngày qua, triều cường liên tục dâng cao khiến cuộc sống người dân khu vực bán đảo Thanh Đa, TP.HCM bị đảo lộn. Nhà cửa, tài sản hư hỏng, người dân ngày đêm chống chọi với nước...

Ngày 6-11, phóng viên PLO trở lại khu vực tuyến đường Bình Quới (bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM). Nơi đây, hơn 10 ngày qua, triều cường liên tục dâng cao khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhà cửa, tài sản hư hỏng...

Người dân bán đảo Thanh Đa oằn mình chống triều cường suốt hơn 10 ngày liền. VIDEO: PHẠM HẢI

Từ sáng sớm, nhiều hộ dân hai bên đường tất bật chèn bao cát, dựng tạm tường chắn, người dọn dẹp, người tát nước, người đưa đồ đạc lên cao.

z7194777243212_3d6cf43a7cb1e0475602ab0ef9a6fe8b.jpg
Triều cường năm nay được xem là một trong những đợt cao và kéo dài nhất trong nhiều năm qua, khiến khu vực bán đảo Thanh Đa gần như bị cô lập. Đường sá ngập sâu, nước tràn vào tận trong nhà, có nơi ngập đến thắt lưng người lớn.
z7194776934697_8d739188ee0548d27527f53f9cb92f48.jpg
z7194776987609_671469ea9d5c8ab8c220eb05b1bcb231.jpg
Chị Phạm Thị Thương cho biết, hơn 10 ngày nay, căn nhà của chị chưa khi nào được khô ráo. “Sáng nước lên ngập nửa người, trưa nước rút rồi chiều lại dâng. Đêm nằm nghe tiếng nước lách tách mà chỉ mong qua mau. Bữa đầu không kịp kê đồ thì hư hết, mấy ngày sau chủ động hơn nhưng ngày nào cũng phải dọn dẹp, lau chùi cả ngày”- chị Thương chia sẻ.
z7194776834216_46b49e34091170c018074a79c2061c62.jpg
Cách đó không xa, căn nhà của ông Hùng vẫn còn ngổn ngang gạch đá. Bức tường rào bị triều cường đêm 25-10 xé toạc, nay trời hửng nắng mới dám xây lại, nhưng nước vẫn liên tục dâng. “Tôi ở đây mấy chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy triều cường kéo dài, nước sâu và mạnh như lần này. Mệt mỏi quá, chẳng biết bao giờ mới hết cảnh này”- ông Hùng nói.
z7194777088188_c85847f929d99ee592e8cd0e55e26548.jpg
Nhiều người cao tuổi cũng kiệt sức sau nhiều ngày sống trong nước. Bà Nguyễn Thị Gòn (83 tuổi) ngậm ngùi kể: Đêm triều lên, nước tràn vào nhà liên tục, không kịp trở tay. Tôi bị trượt chân ngã, giờ chân đau không đi lại được, mà trong nhà nước cứ ngập, mùi hôi khó chịu lắm. Cả tuần rồi chưa đêm nào được ngủ yên.
z7194777398049_06a75fefabf7f4d11eb5f1cc674a0e06.jpg
Không chỉ nhà dân, các cơ sở kinh doanh, nhà hàng ven kênh cũng chịu thiệt hại nặng. Nhiều quán ăn phải đóng cửa vì nước ngập, hàng hóa hư hỏng, cá trong hồ chết hàng loạt, gây tổn thất nặng.
z7194777295310_8971622871c6868f0560d01cd6a4f8df.jpg
z7194777345576_c3ef9a51190e5e289f99643706ed0bf6.jpg
Trưa cùng ngày, người dân trong khu vực tiếp tục cùng nhau gia cố bờ kênh, đắp bao cát, chống sạt lở. Một số nơi phải huy động máy xúc, máy cẩu để chặn dòng nước tràn. Ai đều lo lắng vì triều cường vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
z7194777140810_a0b7a011ba30cb168417759d4d962f09.jpg
z7194777448293_a33fd308f50f30cbc6a753cf171713d1.jpg
Người dân cùng lực lượng địa phương huy động máy xúc, cần cẩu đắp bao cát và gia cố bờ kênh dọc đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM) nhằm ngăn triều cường tràn vào khu dân cư, hạn chế nguy cơ sạt lở và sập bờ kè.
z7194776731670_8188ed6ae740de25646550817cd66747.jpg
z7194776782381_09f14c8465b9b8d9ff6469eeab9d358e.jpg
Nhiều đoạn tường tại nhà dân trên đường Bình Quới bị nứt nẻ, đổ sập sau nhiều ngày triều cường dâng cao. Nước vẫn chưa rút hết nên người dân chưa thể sửa chữa, sinh hoạt bị đảo lộn, tài sản tiếp tục bị ngâm trong nước.
z7194776680874_0acfb443734a2347a475640624564acc.jpg
Gia đình bà Nguyễn Thị Anh, sống trên đường Bình Quới, cho biết những ngày qua cả nhà gần như kiệt sức vì dọn dẹp chống ngập. “Mới hôm trước tôi phải mua cát và bao hết hơn một triệu đồng để chặn trước cửa. Sáng sớm cả nhà lại phụ nhau xếp bao, tát nước, dọn đồ. Dọn hoài mà nước vẫn cứ tràn vô, không kịp nghỉ tay. Mấy hôm nay ai cũng mệt rã rời, sáng dọn tới tối” - bà Anh chia sẻ.
z7194777551058_bcece81c8c64015d661eb17b7d822a73.jpg
z7194777653142_18ce42eaced0c04795835d3b7a7bba56.jpg
Hơn 10 ngày sống trong nước, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở bán đảo Thanh Đa bị ảnh hưởng nặng nề. Người dân mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục, hỗ trợ, để họ sớm ổn định cuộc sống sau đợt triều cường lịch sử này.
PHẠM HẢI
