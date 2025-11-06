Người dân bán đảo Thanh Đa oằn mình chống triều cường hơn 10 ngày qua
PHẠM HẢI
(PLO) – Hơn 10 ngày qua, triều cường liên tục dâng cao khiến cuộc sống người dân khu vực bán đảo Thanh Đa, TP.HCM bị đảo lộn. Nhà cửa, tài sản hư hỏng, người dân ngày đêm chống chọi với nước...
Ngày 6-11, phóng viên PLO trở lại khu vực tuyến đường Bình Quới (bán đảo Thanh Đa, phường Bình Quới, TP.HCM). Nơi đây, hơn 10 ngày qua, triều cường liên tục dâng cao khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, nhà cửa, tài sản hư hỏng...
Từ sáng sớm, nhiều hộ dân hai bên đường tất bật chèn bao cát, dựng tạm tường chắn, người dọn dẹp, người tát nước, người đưa đồ đạc lên cao.
Chị Phạm Thị Thương cho biết, hơn 10 ngày nay, căn nhà của chị chưa khi nào được khô ráo. “Sáng nước lên ngập nửa người, trưa nước rút rồi chiều lại dâng. Đêm nằm nghe tiếng nước lách tách mà chỉ mong qua mau. Bữa đầu không kịp kê đồ thì hư hết, mấy ngày sau chủ động hơn nhưng ngày nào cũng phải dọn dẹp, lau chùi cả ngày”- chị Thương chia sẻ.
Trưa cùng ngày, người dân trong khu vực tiếp tục cùng nhau gia cố bờ kênh, đắp bao cát, chống sạt lở. Một số nơi phải huy động máy xúc, máy cẩu để chặn dòng nước tràn. Ai đều lo lắng vì triều cường vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Người dân cùng lực lượng địa phương huy động máy xúc, cần cẩu đắp bao cát và gia cố bờ kênh dọc đường Bình Quới (phường Bình Quới, TP.HCM) nhằm ngăn triều cường tràn vào khu dân cư, hạn chế nguy cơ sạt lở và sập bờ kè.
Nhiều đoạn tường tại nhà dân trên đường Bình Quới bị nứt nẻ, đổ sập sau nhiều ngày triều cường dâng cao. Nước vẫn chưa rút hết nên người dân chưa thể sửa chữa, sinh hoạt bị đảo lộn, tài sản tiếp tục bị ngâm trong nước.
Hơn 10 ngày sống trong nước, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở bán đảo Thanh Đa bị ảnh hưởng nặng nề. Người dân mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục, hỗ trợ, để họ sớm ổn định cuộc sống sau đợt triều cường lịch sử này.