Triều cường dâng cao, nhiều hộ dân ở TP.HCM ngập nặng 24/10/2025 21:02

(PLO)- Tại hẻm 588 đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM, tình trạng triều cường dâng cao, có nơi ngập sâu hơn nửa mét.

Ngày 24-10, theo ghi nhận của PLO, lực lượng chức năng phường Bình Quới, TP.HCM, tiếp tục có mặt tại khu vực hẻm 558 đường Bình Quới, dùng máy bơm hút nước ra kênh nhằm hạn chế triều cường tràn sâu vào khu dân cư.

Một nhà hàng nằm trên hẻm 558 đường Bình Quới được gia cố tạm bằng bao cát để tránh triều cường dâng cao từ trong kênh ra các hộ dân phía ngoài. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, tối 23-10, một nhà hàng trong hẻm 558 bị ngập nặng do bờ tường sát kênh bị vỡ, khiến nước tràn ồ ạt vào bên trong. Lượng nước lớn làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị, cuốn trôi vật dụng của nhà hàng.

Anh Trương Ngọc Hùng (44 tuổi, ngụ TP.HCM), chủ nhà hàng, cho biết thời điểm xảy ra sự cố, triều cường dâng cao khiến tường nhà bếp dài khoảng 5 mét bị đổ sập.

“Tôi đang làm ngoài quán thì thấy nước tràn mạnh, không kịp trở tay, tài sản bị nước cuốn hết ra ngoài sân” - anh Hùng chia sẻ.

Anh Trương Ngọc Hùng (44 tuổi, ngụ TP.HCM) chủ nhà hàng nằm trên hẻm 558 Bình Quới, một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng sau triều cường từ ngày 23-10. Ảnh: PHẠM HẢI

Nước sau đó tràn sang các hộ dân lân cận, triều cường càng lúc dâng cao đổ sâu vào trong khu dân cư khiến hơn 100 hộ rơi vào tình trạng ngập úng.

Đến tối 24-10, một số khu vực vẫn còn ngập, nhiều tài sản của người dân tiếp tục bị hư hại, 2 hồ cá của nhà anh Hùng cũng bị nhấn chìm.

Nhiều tài sản trong nhà hàng gia đình anh Hùng nổi lềnh bềnh phía ngoài sân sau sự cố sập bờ tường sát kênh. Ảnh: PHẠM HẢI

“Tài sản mất trắng rồi, tủ lạnh và đồ dùng nổi lềnh bềnh. Nghe nói chiều tối nay triều cường còn dâng nên vợ chồng tôi cùng nhân viên túc trực để ứng phó”- anh Hùng nói thêm.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Oanh (54 tuổi, ngụ phường Bình Quới), cho biết gia đình bà sống tại khu vực này gần 20 năm và đã quen với cảnh ngập mỗi khi triều dâng. Tuy nhiên, đợt triều cường lần này mạnh hơn, kéo dài hơn 1 ngày vẫn chưa rút hết.

“Khu vực này ngập thường xuyên, nhưng hôm qua là ngập nặng nhất. Gia đình tôi gần 10 người, nước ngập khiến sinh hoạt đảo lộn, các cháu nhỏ đi học rất vất vả” - bà Oanh chia sẻ.

Ghi nhận đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Bình Quới vẫn túc trực tại các điểm ngập, hỗ trợ người dân đắp bao cát, gia cố các vị trí nước từ kênh tràn vào. Đồng thời, lực lượng cũng phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển qua các tuyến đường ngập để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với PLO, ông Mai Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Quới, cho biết từ tối 23-10 đến nay, phường đã bố trí lực lượng trực chiến tại các khu vực có nguy cơ triều cường dâng cao, hỗ trợ người dân di dời tài sản và khắc phục tạm thời các vị trí bị vỡ, sạt.

“Lực lượng vẫn đang túc trực thường xuyên, phối hợp với đội quản lý đô thị và công ty thoát nước để bơm, dẫn nước ra kênh, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân” - ông Quang nói.

Đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung) ngập hơn bánh xe chiều 24-10, phương tiện di chuyển chậm. Học sinh bì bõm lội nước ra về sau giờ tan học, phụ huynh lo lắng vì tuyến đường này ngập thường xuyên mỗi khi triều cường lên. Ảnh: PHẠM HẢI



Ghi nhận tại đường Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), nước triều cường vẫn dâng cao khiến nhiều đoạn bị ngập, có nơi sâu đến nửa bánh xe.

Thời điểm tan tầm, hàng loạt học sinh phải bì bõm lội nước ra về. Nhiều phụ huynh cho biết tuyến đường này thường xuyên bị ngập mỗi khi triều cường lên, đặc biệt khu vực gần trường học, gây bất tiện và nguy hiểm cho việc đưa đón con em.

Bức tường dài khoảng 5 mét 1 nhà hàng trên hẻm 558 Bình Quới bị đổ sập, khiến nước tràn vào, cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng chức năng và người dân gia cố tạm bằng bao đất, cát để hạn chế triều cường dâng cao từ bờ kênh chảy vào nhà dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng phường Bình Quới túc trực xuyên đêm, gia cố bao cát và đắp tạm khu vực nước tràn mạnh từ kênh vào khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI

Tuyến đường Đặng Thùy Trâm ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy di chuyển chậm, tạo sóng nước tràn lên vỉa hè và khu dân cư. Ảnh: PHẠM HẢI