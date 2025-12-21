TP.HCM lần đầu định hình 'bản đồ' không gian đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế

UBND TP.HCM vừa ban hành đề án phát triển mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại TP.HCM.
Đề án nhằm hình thành mạng lưới đa dạng các Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, được hỗ trợ và điều phối bởi cơ quan chức năng của TP. Hệ thống này đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo khác nhau, trở thành hạ tầng chiến lược nhằm đưa TP.HCM thành trung tâm khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế.
Quy hoạch 4 nhóm trung tâm đổi mới sáng tạo
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết đề án định hình một Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế tại TP.HCM gồm bốn nhóm: Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế ĐH Quốc Gia TP.HCM; Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB); Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế Khu Công nghệ cao; Trung tâm do doanh nghiệp đầu tư có hỗ trợ nhà nước theo hình thức hợp tác công - tư (PPP).
Đề án cụ thể hóa quan điểm của lãnh đạo TP.HCM. Tại buổi gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo hồi 9-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP bước đầu định hình bốn trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: ĐH Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao, khu vực Becamex – Bình Dương và trung tâm TP.HCM cũ.
Ông Lâm Đình Thắng nhìn nhận: "Lần đầu tiên, TP.HCM hình dung rõ ràng bốn mô hình làm nền tảng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như một bản đồ quy hoạch cho TP về không gian đổi mới sáng tạo".
Nói rõ hơn, ông Trần Ninh Đông, Quyền Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN TP.HCM), cho biết Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tập trung nghiên cứu phát triển (R&D) và thương mại hóa các lĩnh vực công nghệ sâu (Deep-tech) như bán dẫn, vi điện tử, AI, dữ liệu lớn và y sinh.
Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) giữ vai trò đầu mối điều phối chính sách hỗ trợ của nhà nước, hợp tác quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế Khu Công nghệ cao chuyên liên kết R&D, đào tạo nhân lực và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là nơi tổ chức các cơ chế thử nghiệm (sandbox) và chuyển giao công nghệ.
Trung tâm do doanh nghiệp đầu tư (mô hình PPP) cung cấp hạ tầng chuyên biệt và quản trị linh hoạt theo thị trường để phát triển giải pháp, mô hình kinh doanh mới và thương mại hóa tài sản trí tuệ.
"Điểm đột phá của đề án là thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phát triển các trung tâm đơn lẻ, TP hình thành mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo", ông Đông nói. Mô hình này giúp các trung tâm vận hành thống nhất, chia sẻ hạ tầng, nguồn lực chuyên gia và thị trường. Điều này giúp phát huy tối đa lợi thế từng đơn vị, tạo chuỗi giá trị xuyên suốt từ nghiên cứu đến thương mại hóa.
Theo ông Đông, đề án cũng xác định rõ các tiêu chí công nhận tầm cỡ quốc tế dựa trên chỉ số đầu ra và năng lực vận hành sau 5 năm.
Cụ thể, giai đoạn 2026 – 2027, TP.HCM sẽ phát triển ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo đáp ứng cơ bản tiêu chí cấp quốc gia và ba trung tâm cấp tỉnh.
Giai đoạn 2028 – 2029 phát triển đạt ít nhất ba trung tâm tầm cỡ quốc tế, ba trung tâm đạt tiêu chí cấp quốc gia và thêm mới ít nhất bốn trung tâm cấp tỉnh.
Đến năm 2030, hình thành mạng lưới đa dạng loại hình tổ chức, cơ sở hạ tầng đầu tư đầy đủ; trong đó có ít nhất ba trung tâm cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và bảy trung tâm cấp tỉnh.
4 chính sách đột phá
Để tháo gỡ điểm nghẽn về tài chính và pháp lý, ông Đông thông tin đề án đề xuất bốn cơ chế, chính đột phá.
Chính sách thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) cho phép các trung tâm tầm cỡ quốc gia, quốc tế thử nghiệm các công nghệ mới như Fintech, Drone, AI, Y tế số… và kết quả thử nghiệm là cơ sở để TP ban hành quy định quản lý mới, mở đường cho thương mại hóa.
Hai là chính sách “khách hàng đầu tiên”. TP cho phép các cơ quan hành chính công tiên phong mua sắm, sử dụng sản phẩm đổi mới sáng tạo đã thử nghiệm thành công. Đây là “vốn mồi” thị trường quan trọng cho startup.
Ba là chính sách thu hút nhân tài và visa khởi nghiệp. TP thí điểm startup visa có thời hạn cư trú đến 5 năm cho nhà sáng lập và chuyên gia quốc tế. Đồng thời, miễn giấy phép lao động và miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại trung tâm.
Bốn là chính sách ưu đãi tài chính và đầu tư. Nhà nước hỗ trợ đầu tư hạ tầng dùng chung cho các trung tâm theo mô hình công - công hoặc PPP.
Ngoài ra, nhà đầu tư phát triển trung tâm sẽ được hưởng ưu đãi cao nhất về thuê nhà và đất công; miễn, giảm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị phục vụ nghiên cứu.
Sản phẩm từ hợp đồng nghiên cứu dùng ngân sách nhà nước cũng được hưởng ưu đãi thuế GTGT và thuế xuất khẩu. Các đơn vị còn được hưởng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan để rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa phục vụ nghiên cứu.
Đề xuất chuẩn hóa cơ chế sandbox
Nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, UBND TP.HCM đã đưa ra loạt kiến nghị quan trọng để hiện thực hóa đề án xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế.
Đối với Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, TP.HCM kiến nghị sớm ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới để tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động.
Đặc biệt, TP đề xuất chuẩn hóa cơ chế sandbox theo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025. Trong đó, Bộ KH&CN cần phân cấp, ủy quyền thẩm quyền quyết định danh mục công nghệ thí điểm cho UBND TP.HCM đối với các lĩnh vực ưu tiên tại các trung tâm cấp quốc gia trên địa bàn.
TP cũng mong muốn thí điểm thêm cơ chế Sandbox trong các lĩnh vực mới như AI, dữ liệu mở, đô thị thông minh, y sinh và công nghệ xanh.
Đối với HĐND TP.HCM, UBND TP kiến nghị ban hành Nghị quyết về “Danh mục công nghệ ưu tiên thí điểm sandbox” (Fintech, Y tế số, Smart City) và chỉ định Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế là đơn vị quản lý thí điểm.
Để hỗ trợ hạ tầng, TP đề xuất cơ chế tài chính sử dụng Quỹ phát triển KH&CN hoặc vốn đầu tư công để xây dựng các phòng thí nghiệm công nghệ sâu (Deep-Tech) và cấp vốn mồi cho các chương trình ươm tạo. Đáng chú ý, TP kiến nghị áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuê nhà, đất công cho nhà đầu tư và bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 cho các hạ tầng trọng điểm này...