Bộ Công an đề xuất VneID thành 'siêu ứng dụng', cấp email chính thức cho người dân 21/12/2025 06:18

(PLO)- Bộ Công an đề xuất mở rộng VneID trở thành một "siêu ứng dụng" với các tiện ích không giới hạn, gồm cung cấp ví điện tử quốc gia và dịch vụ thanh toán số, cung cấp kho dữ liệu cá nhân, cấp địa chỉ thư điện tử chính thức cho mỗi công dân...

Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân. Dự thảo được lấy ý kiến đến ngày 31-12 và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại dự thảo, Bộ Công an quy định rõ điều kiện để trở thành công dân số là cá nhân được cấp tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, hợp pháp; thực hiện các trách nhiệm của công dân số và đã được xếp hạng công dân số.

Bộ Công an đề xuất mở rộng VneID trở thành một "siêu ứng dụng" với nhiều tiện ích không giới hạn. Ảnh: MINH HOÀNG

Bộ Công an đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, tạo động lực cho công dân tích cực tham gia các dịch vụ trên môi trường số. Cụ thể, người dân sẽ được miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu gắn với quyền nhân thân hoặc thủ tục hành chính có tần suất cao như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, đổi giấy phép lái xe, cấp lại thẻ căn cước, bảo hiểm y tế…

Giảm tối thiểu 50% phí, lệ phí với 56 thủ tục hành chính phức tạp, cần nhiều chi phí quản lý như khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, điều chỉnh thông tin cư trú, cập nhật ADN vào cơ sở dữ liệu về căn cước…

Dự thảo cũng đề xuất giảm 10% cho năm loại thuế, lệ phí trước bạ khi thực hiện dịch vụ số, thủ tục hành chính trực tuyến thông qua nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID. Bao gồm thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử, thuế trước bạ đăng ký xe, thuế giá trị gia tăng khi mua hàng trực tuyến qua thương mại điện tử hoặc thanh toán không dùng tiền mặt.

Dự thảo Nghị quyết cũng nêu rõ công dân số cơ bản được miễn, giảm lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Công dân số tích cực sẽ được hưởng toàn bộ lợi ích, gồm cả giảm 10% thuế.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất mở rộng VneID trở thành một "siêu ứng dụng" với các tiện ích không giới hạn, bao gồm cung cấp ví điện tử quốc gia và dịch vụ thanh toán số, cung cấp chữ ký số cá nhân an toàn, cung cấp kho dữ liệu cá nhân, cấp địa chỉ thư điện tử chính thức cho mỗi công dân, phát triển mạng xã hội.

Theo tờ trình dự thảo, Bộ Công an nhấn mạnh các mạng xã hội do các doanh nghiệp tư nhân phát triển hiện đang phát sinh thực trạng về các tài khoản ảo, tin giả, lừa đảo. Đồng thời, Nhà nước cũng thiếu một kênh giao tiếp chính danh, hai chiều để truyền thông chính sách và lắng nghe phản biện.

Do vậy, Bộ Công an khẳng định việc xây dựng và phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID là một “siêu ứng dụng” nhằm mục tiêu tạo ra một mạng xã hội mà 100% người dùng được xác thực danh tính tuyệt đối (qua VNeID). Đây cũng sẽ là kênh chính thức để công dân góp ý, phản biện và cơ quan nhà nước thông báo, giải quyết gốc rễ vấn nạn tin giả.

Ngoài ra, Bộ Công an còn đề xuất công dân số được phân làm ba hạng căn cứ vào điểm công dân số. Trong đó, công dân số tích cực có từ 350 điểm tín nhiệm trở lên, công dân số cơ bản 100 - 349 điểm và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.

Điểm cộng cho công dân được tính dựa trên việc cập nhật dữ liệu, xác thực dữ liệu cá nhân, tần suất sử dụng dịch vụ số và các đóng góp cho cộng đồng số. Công dân có điểm cao sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt về thuế phí, dịch vụ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội...

Dự thảo đề xuất, công dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% (lần đầu) sẽ được 100 điểm, góp ý dự thảo văn bản pháp luật cộng 10 điểm, tương tác với đại biểu Quốc hội cộng 5 điểm/lần, thực hiện thủ tục hành chính online cộng 7 điểm/lần, phản ánh kiến nghị cộng 5 điểm/lần được tiếp nhận, xử lý thành công…

Cạnh đó, công dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cộng 7 điểm/lần, hoàn thành khóa học Bình dân học vụ số cộng 5 điểm/khóa, sử dụng mạng xã hội trên VNeID cộng 2 điểm nếu có truy cập trong ngày…