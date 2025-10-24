TP.HCM ngập sâu từ đêm đến rạng sáng, người dân vật lộn chống triều cường

TRẦN LINH

(PLO)- Đến khuya, nhiều khu vực tại phường Bình Quới (TP.HCM) vẫn còn ngập sâu. Do triều cường dâng cao, nước tràn vào nhà khiến người dân phải thức trắng đêm để tát nước và gia cố đê tạm nhằm ngăn nước tiếp tục tràn vào.

Người dân cho biết, từ khoảng 17 giờ, triều cường dâng cao, nước từ sông Sài Gòn﻿ bắt đầu tràn qua mặt đường. Trong khoảng 30 phút, nước tràn qua đê chắn khiến nhiều đoạn của tuyến đường Bình Qưới ngập lênh láng nước, nước ồ ạt đổ vào khu dân cư.
"Từ chiều đến giờ, gia đình tôi thay nhau để tát nước nhưng với mực nước thế này thì không hy vọng gì. Đồ đạc, tủ lạnh, máy giặt,... đều ngập trong nước, tôi nghĩ là hư hết rồi. Mấy chục năm ở đây, chưa bao giờ thấy nước ngập sâu vô nhà như vậy" - Anh Nguyễn Hoàng Hải (55 tuổi, ngụ phường Bình Quới, TP.HCM) bất lực nhìn căn nhà chìm trong biển nước.
Theo ghi nhận của PV, nhiều nhà dân ngập lênh láng trong nước, có chỗ sâu gần 1 mét. Người dân vất vả kê cao đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong nhà.
"Hồi chiều, nước lên, ngập hết nhà, tôi phải nhờ bà con hàng xóm phụ kê đồ lên cao chứ nay con tôi đi làm về không kịp, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi tát nước từ tối giờ, không còn cách nào chỉ che chắn bớt xem đêm nay triều cường dâng nữa không" - Bà Trần Thị Kim Anh (71 tuổi) nói.
Càng về phía cuối đường Bình Quới (hướng ra bờ sông Sài Gòn) nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước. "Quá khủng khiếp, nước ngập hết nhà, đồ đạc là thua rồi, không dọn kịp" - Ông Tám (ngụ phường Bình Quới) kể.
"Nước dâng, đê bao hồ câu bị vỡ, hàng chục người phụ đắp đê. Tôi kêu mấy xe cát, rồi dùng bao cát để đắp mà vẫn không xuể, đắp tới đâu, nước xối xả trôi tới đó. Mặc dù đã lường trước từ thông tin dự báo nhưng triều cường dâng cao quá trở tay không kịp, anh em chỉ kịp cúp điện, chứ đồ đạc kinh doanh thì ngập hết rồi" - Anh Trương Ngọc Hùng (Chủ hồ câu cá tại Bình Quới) buồn rầu nhìn dòng nước càng lúc càng dâng cao.
Anh Hùng cùng mọi người tiếp tục dùng bao cát để gia cố các đoạn bờ đê bị vỡ, đề phòng triều cường dâng cao về sáng.
Đến khoảng 0 giờ, nhiều đoạn trên đường Bình Quới, nước vẫn chưa rút hết. Nhiều nhà dân bị ngập phải thuê thợ đến để thông cống, bơm xả nước ra ngoài.
"Tôi đang ở nhà thì người dân họ gọi nên xách đồ chạy qua liền. Hiện tại, tôi thông cống, bơm xả liên tục 1 tiếng đồng hồ, nước có rút bớt rồi nhưng vẫn chưa ăn thua. Tình hình này chưa biết khi nào mới xong" - Anh Nguyễn Hoàng Nam (ngụ xã Vĩnh Lộc) nhấn mạnh.
Từ chiều đến khuya, Ban chỉ huy quân sự phường Bình Quới đã cử lực lượng gia cố các đoạn đê kè bị vỡ do triều cường.
Người dân dùng bao cát để gia cố các đoạn bờ đê bị vỡ.
Đến 2 giờ sáng, người dân vẫn tích cực đắp đê ngăn triều cường.
"Tối nay đi làm về thì đường vào nhà đã ngập lênh láng nước rồi. Mọi người trong xóm cùng nhau dọn dẹp, kê đồ đạc lên cao, không biết tới sáng có rút hết không. Tôi phải để xe ngoài rồi lội vô, nước ngập thế này thì rất là mệt mỏi, ảnh hưởng sinh hoạt" - Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ngụ Bình Quới) vừa nói vừa vất vả đi qua đoạn ngập.
