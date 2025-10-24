TP.HCM ngập sâu từ đêm đến rạng sáng, người dân vật lộn chống triều cường
TRẦN LINH
(PLO)- Đến khuya, nhiều khu vực tại phường Bình Quới (TP.HCM) vẫn còn ngập sâu. Do triều cường dâng cao, nước tràn vào nhà khiến người dân phải thức trắng đêm để tát nước và gia cố đê tạm nhằm ngăn nước tiếp tục tràn vào.
Theo ghi nhận của PV, nhiều nhà dân ngập lênh láng trong nước, có chỗ sâu gần 1 mét. Người dân vất vả kê cao đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trong nhà.
Từ chiều đến khuya, Ban chỉ huy quân sự phường Bình Quới đã cử lực lượng gia cố các đoạn đê kè bị vỡ do triều cường.