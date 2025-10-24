TP.HCM ngập sâu từ đêm đến rạng sáng, người dân vật lộn chống triều cường 24/10/2025 10:05

(PLO)- Đến khuya, nhiều khu vực tại phường Bình Quới (TP.HCM) vẫn còn ngập sâu. Do triều cường dâng cao, nước tràn vào nhà khiến người dân phải thức trắng đêm để tát nước và gia cố đê tạm nhằm ngăn nước tiếp tục tràn vào.