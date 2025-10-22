Hôm nay, triều cường đạt đỉnh kết hợp mưa lớn có thể gây ngập nhiều khu vực ở TP.HCM 22/10/2025 10:36

(PLO)- Ngày 22-10, dự báo mưa lớn cục bộ kéo dài, xuất hiện đúng vào thời điểm triều cường đạt đỉnh nên nhiều khu vực ở TP.HCM có khả năng ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày qua, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường, khu vực ở vùng thấp trũng ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo dự báo, đợt triều cường này tiếp tục đạt đỉnh vượt mức báo động III trong ngày 22-10 và 23-10, có khả năng cao sẽ gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Một tuyến đường ở TP.HCM bị ngập vào sáng 22-10. Ảnh: THANH TRANG

Ngoài ra, thời tiết của Nam Bộ được dự báo có mưa vào chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông khả năng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Cụ thể tại TP.HCM, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho hay cơn bão số 12 khác với 11 cơn bão trước. Cơn bão số 12 vĩ độ thấp hơn, gần Nam Bộ hơn, phía trên không khí lạnh hoạt động khá mạnh.

"Bão số 12 không ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ nhưng sẽ gây mưa to, xuất hiện nhiều dông, lốc, gió giật nhất là các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, vùng biển Lâm Đồng tới TP.HCM"- ông Lê Đình Quyết nói.

Ngày 22-10, dự báo TP.HCM sẽ có mưa ở nhiều nơi. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Như vậy, trong ngày 22-10 đỉnh triều tại khu vực sông Sài Gòn và các kênh rạch đã vượt mức báo động III. Cùng lúc đó, các trận mưa lớn, cục bộ kéo dài, xuất hiện nên khả năng nhiều khu vực ở TP.HCM sẽ bị ngập sâu.