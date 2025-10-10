Đồng Tháp: Công an xã Hiệp Đức xuyên đêm hỗ trợ khắc phục vỡ đê do triều cường 10/10/2025 12:21

(PLO)- Lực lượng Công an xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp xuyên đêm cùng người dân khắc phục sự cố vỡ đê do triều cường, giúp ổn định đời sống và sản xuất.

Đêm 8-10, ảnh hưởng từ triều cường dâng cao bất thường khiến nhiều đoạn đê bao tại các ấp Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông B, Tân Thiện, Tân An và các vùng liền kề thuộc xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp bị vỡ đê, ngập tạm thời khoảng 140 ha diện tích vườn cây ăn trái, ao nuôi trồng thủy sản và khu vực sinh hoạt của người dân.

Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 180 triệu đồng.

Theo đó, đội ngũ Công an xã Hiệp Đức, cùng với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự và dân quân địa phương, đã nhanh chóng có mặt, huy động bao cát, cuốc, xẻng… chia thành nhiều tổ đến các điểm vỡ đê. Nhờ nỗ lực khẩn trương, đến khuya 9-10, các đoạn đê bị vỡ cơ bản đã được gia cố, hạn chế nước tràn vào vùng sản xuất.

Do ảnh hưởng của triều cường, nhiều đoạn đê bao của người dân trên địa bàn xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp bị nước tràn, vỡ đê gây ngập úng diện tích hơn 140ha.

Công an xã Hiệp Đức cùng các lực lượng xuyên đêm hỗ trợ khắc phục vỡ đê do triều cường. Ảnh: CACC

Ông Dương Văn Bé, người dân ấp Tân Bường B cho biết: “Khi nước tràn vào, chúng tôi báo ngay cho công an, anh em xuống vá đê đến 11 giờ đêm”.

Trung tá Nguyễn Lê Hân, Trưởng Công an xã Hiệp Đức, cho biết trước mắt, công an xã bố trí trực 100% quân số, phối hợp các ban ngành kiểm tra đê bao xung yếu, chủ động gia cố tuyến đê khác và xây dựng phương án phòng chống cho những đợt triều cường tiếp theo.

Sự xuất hiện kịp thời của lực lượng công an xã không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn củng cố niềm tin vào lực lượng an ninh cơ sở, sát dân, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.