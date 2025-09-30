Đồng Tháp: Nhiều thành tựu nổi bật, khát vọng phát triển mạnh trong kỷ nguyên mới 30/09/2025 10:18

Ngày 30-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị.

Trong phiên trù bị, Đại hội tiến hành thông qua quy chế, nội quy làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định đây là cột mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại phiên trù bị.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng Tháp đã đạt 17/23 chỉ tiêu chủ yếu, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng bình quân 5,51%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 85,5 triệu đồng, thu ngân sách tăng 2,25%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ nét: đến cuối năm 2025, nông – lâm – thủy sản còn 34,8%, công nghiệp – xây dựng 25,1%, thương mại – dịch vụ 34,5%.

Tỉnh tập trung 6 khâu đột phá, trong đó phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp hiện đại, gia tăng chuỗi giá trị với 4 ngành hàng chủ lực: lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng. Nhiều mô hình ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ đã tạo nguồn nguyên liệu ổn định, nâng cao giá trị nông sản.

Doanh nghiệp và phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,27 lần so với nhiệm kỳ trước. Hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước hoàn thiện: cầu, cao tốc, đường tỉnh, đường huyện được đầu tư, kết nối vùng và liên vùng. Toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2024 Đồng Tháp được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chương trình OCOP tại Đồng Tháp phát triển mạnh với 1.002 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến: chất lượng giáo dục phổ thông duy trì nhóm dẫn đầu khu vực, tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt trên 99,4%; y tế cơ sở được củng cố, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chính sách người có công được triển khai toàn diện.

Ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi nhanh sau đại dịch. 6 khu công nghiệp, 17 cụm công nghiệp đạt tỉ lệ lấp đầy trên 85%. Chương trình OCOP phát triển mạnh với 1.002 sản phẩm, trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Ngành du lịch ghi nhận hơn 24,9 triệu lượt khách, doanh thu tăng 1,71 lần so với nhiệm kỳ trước.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng cao, số lượng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tăng qua từng năm. Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh duy trì nhóm dẫn đầu cả nước, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ngày càng cao.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đồng Tháp xác định mục tiêu: phát huy sức mạnh đoàn kết, khát vọng phát triển, phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong trong nông nghiệp sinh thái, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, là điểm đến hấp dẫn, hiện đại với bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ...