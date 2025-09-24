Đồng Tháp thông tin công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 24/09/2025 16:34

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong hai ngày, từ 30-9 đến 1-10 với ba nội dung chính, không thực hiện quy trình bầu cử trong Đại hội.

Chiều 24-9, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 9-2025 và họp báo thông tin công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thông tin về Đại hội, ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cho biết Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày, từ 30-9 đến 1-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp.

Đại hội tập trung vào ba nội dung chính, không thực hiện quy trình bầu cử trong Đại hội. Trong đó, ngày 30-9, Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội. Đại biểu nghe báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa trước và thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cùng dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Đồng Tháp họp báo thông tin công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 1-10, Đại hội chính thức khai mạc. Nội dung trọng tâm gồm trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy; nhìn lại thành tựu nhiệm kỳ qua. Đồng thời, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, cùng đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp, phát biểu tại họp báo.

Thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp, nhấn mạnh Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử sau khi hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp hợp nhất, mở ra chặng đường phát triển mới.

Theo bà Tuyến, đại hội dự kiến triệu tập 450 đại biểu tham gia. Do không thực hiện quy trình bầu cử trong Đại hội nên đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua và nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Cũng theo bà Tuyến, một trong các điểm đổi mới của đại hội lần này là số hoá tài liệu đại hội.

Chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng Tháp đã đạt 17/23 chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt ở các lĩnh vực môi trường, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,51%/năm, GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 2,25%/năm.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp.

Tỉnh cũng triển khai sáu khâu đột phá, gồm phát triển kinh tế nông nghiệp; hình thành sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đánh giá kết quả đạt được trên bốn lĩnh vực là xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Với quan điểm phát triển là toàn diện – trọng tâm – kết nối – bứt phá – bền vững.

Mục tiêu tổng quát của báo cáo chính trị là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển, phấn đấu đến năm 2030 Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đến năm 2045 trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL.

Đại hội cũng xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và xây dựng Đảng; năm nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ; cùng năm nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết.