Đồng Tháp: Mục tiêu hạ tầng giao thông bứt phá trong 5 năm tới 11/09/2025 17:34

(PLO)- Đồng Tháp tiếp tục xem đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá trong giai đoạn 5 năm tới, đặt mục tiêu xây dựng thêm 124 km cao tốc, nâng cấp quốc lộ, cầu, cảng và hạ tầng đô thị với tổng vốn gần 170.000 tỉ đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo chuyên đề về định hướng phát triển hạ tầng giao thông, giai đoạn 2026 - 2030, chuẩn bị một số nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ 1 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2020–2025, Đồng Tháp đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, góp phần cải thiện năng lực kết nối vùng và phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, tỉnh xác định hạ tầng giao thông tiếp tục là một trong ba khâu đột phá chiến lược, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu đầu tư xây dựng thêm 124 km đường cao tốc kết nối thông suốt với TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; nâng cấp mở rộng 30km Quốc lộ; đầu tư nâng cấp 20,8 km đường thủy nội địa Quốc gia; xây dựng mới 200 km đường Tỉnh; xây dựng mới 7 km đường đô thị; nâng cấp 100% cầu trên các tuyến đường Tỉnh bảo đảm tải trọng khai thác an toàn, thông suốt.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu kêu gọi đầu tư, khởi công 03 Cảng biển; đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư một số Cảng hàng hóa và Cảng hành khách ở sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp. Phát triển phương tiện vận tải chất lượng cao, từng bước chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình thi công tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Theo định hướng, Đồng Tháp sẽ tập trung phối hợp với Trung ương triển khai các dự án cao tốc then chốt như Mỹ An – Cao Lãnh, Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 2, Định An – Cao Lãnh, Đức Hòa – Mỹ An, cao tốc Đinh Bà – Cao Lãnh; đồng thời tiếp tục mở rộng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận; chuẩn bị đầu tư cao tốc TP.HCM – Đồng Tháp – TP Cần Thơ (CT.33)...

Đây là những tuyến giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối Đồng Tháp với TP.HCM, các tỉnh miền Đông và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Song song đó, tỉnh kiến nghị Trung ương bố trí vốn nâng cấp các tuyến quốc lộ huyết mạch như QL30, QL50, QL80, cũng như xây dựng một số tuyến tránh nhằm giảm áp lực giao thông cho các đô thị, bảo đảm lưu thông hàng hóa thuận lợi.

Đồng Tháp tiếp tục xem đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá trong giai đoạn 5 năm tới, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng Tháp cũng đặt trọng tâm vào phát triển các dự án hạ tầng liên kết vùng, đặc biệt là các cây cầu lớn. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm đầu tư cầu Sa Đéc qua sông Tiền, cầu Ô Môn qua sông Hậu, nhằm hình thành trục Sa Đéc – Ô Môn – Giồng Riềng, tạo tuyến kết nối từ cao tốc Hồng Ngự – Trà Vinh đến trục Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu. Ngoài ra, tuyến biên giới Tân Châu – Hồng Ngự và quốc lộ N1 cũng cần được ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế cửa khẩu, đồng thời tăng cường yếu tố an ninh – quốc phòng khu vực biên giới.

Bên cạnh các tuyến cao tốc và quốc lộ, Đồng Tháp còn nhấn mạnh tuyến đường ven biển như một dự án chiến lược có tính liên kết vùng. Đây là tuyến kết nối từ Trà Vinh – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau, đi qua nhiều tỉnh ĐBSCL, trong đó đoạn qua địa bàn Đồng Tháp được xem là trục giao thông mới mở ra không gian phát triển về phía biển.

Tuyến ven biển sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, kết nối khu vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản của tỉnh với các cảng biển lớn, đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, kinh tế biển và tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Không chỉ tập trung vào các trục đường lớn, tỉnh còn định hướng đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông đô thị và nông thôn. Trong các đô thị, Đồng Tháp sẽ nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng bến xe mới, mở rộng mạng lưới xe buýt chất lượng cao, hướng tới phương tiện xanh, giảm phát thải.

Ở khu vực nông thôn, tỉnh tiếp tục phát triển đường giao thông gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa vùng sản xuất nguyên liệu, khu dân cư với quốc lộ và hệ thống cao tốc, từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Trong các đô thị, Đồng Tháp sẽ nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng bến xe mới.

Theo tính toán, giai đoạn 2026–2030, tổng mức đầu tư cho hạ tầng giao thông là gần 170.000 tỉ đồng trong đó nguồn vốn của Đồng Tháp trên 88.000 tỉ đồng và hơn 74.000 tỉ từ ngân sách Trung ương, còn lại vốn kêu gọi đầu tư. Tỉnh xác định nguyên tắc ưu tiên vốn cho các dự án động lực, có tính liên kết vùng, kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng – an ninh.

Với định hướng này, Đồng Tháp kỳ vọng đến năm 2030 sẽ cơ bản hình thành hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối thông suốt từ trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.