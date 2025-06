Đồng Tháp kiến nghị sớm điều chuyển 350 tỉ đồng cho dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Ngày 13-6, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu qua địa bàn hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp báo cáo, Dự án thành phần 1 (địa phận tỉnh Đồng Tháp, dài khoảng 16 km, tổng mức đầu tư 3.640 tỉ đồng) hiện đã đạt hơn 63% giá trị hợp đồng. Một số hạng mục chính đã hoàn thành như dầm sàn liên tục, cơ bản hoàn thành 16/19 cầu trên tuyến, công tác gia tải được 11,2/13,2 km (đạt 84,8%). Dự kiến trong tháng 6/2025, tỉnh sẽ hoàn thành công đoạn đắp gia tải.

Tuy nhiên, dự án hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: chưa được bố trí bổ sung 350 tỉ đồng vốn trong năm 2025; thiếu khoảng 0,3 triệu m³ đá mà chưa xác định được nguồn cung ứng; khu vực tuyến đi qua địa chất phức tạp, nền đất yếu, thời gian chờ lún kéo dài ảnh hưởng đến việc thi công các hạng mục như cống thoát nước, móng và mặt đường.

Tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Chính phủ sớm xem xét điều chuyển 350 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 sang giai đoạn 2021–2025 để bổ sung kịp thời cho dự án. Đồng thời, kiến nghị cho phép tỉnh ứng trước vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ; đề nghị các bộ, ngành và địa phương liên quan hỗ trợ rà soát và cung ứng nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đá.

Đối với Dự án thành phần 2 (do UBND tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư, đi qua địa phận Tiền Giang và Đồng Tháp, dài khoảng 11,45 km, tổng mức đầu tư 3.856 tỉ đồng), đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết hiện tiến độ thi công đạt khoảng 30%.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đề nghị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục rà soát, tổng hợp cụ thể các khó khăn, vướng mắc để đề xuất các giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tế. Riêng vấn đề vốn bổ sung, Thứ trưởng lưu ý tỉnh cần chủ động phối hợp với Bộ Tài chính để kịp thời đề xuất phân bổ. Đồng thời yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án, đặc biệt là Dự án thành phần 2.

Trước buổi làm việc, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại công trình xây dựng Dự án thành phần 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu là một trong những công trình trọng điểm kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gồm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, dài khoảng 16 km; Dự án thành phần 2 do tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư, dài khoảng 11,45 km. Tổng mức đầu tư toàn tuyến khoảng 7.496 tỉ đồng.