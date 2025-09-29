Đồng Tháp: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I 29/09/2025 17:31

(PLO)- Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, gồm Triển lãm “Hành trình khát vọng phát triển” và khởi công đường Nguyễn Văn Tre.

Ngày 29-9, tỉnh Đồng Tháp đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó nổi bật là khai mạc Triển lãm “Đồng Tháp – Hành trình khát vọng phát triển” và lễ khởi công dự án đường Nguyễn Văn Tre tại phường Cao Lãnh.

Tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Triển lãm “Đồng Tháp – Hành trình khát vọng phát triển” với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cho biết không gian triển lãm được bố trí thành nhiều cụm chuyên đề, phản ánh toàn diện các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và những đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bản đồ tỉnh Đồng Tháp được tạo nên từ hình ảnh 102 đơn vị hành chính cấp xã, gắn với các danh thắng nổi tiếng – biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của quê hương

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Đồng Tháp – Hành trình khát vọng phát triển”

Triển lãm có nhiều hình thức trưng bày đa dạng như ảnh tư liệu, mô hình công trình trọng điểm, biểu đồ trực quan, video clip, tiểu cảnh du lịch tiêu biểu. Điểm nhấn là bản đồ Đồng Tháp được tạo từ hình ảnh 102 đơn vị hành chính cấp xã, gắn với các danh thắng nổi tiếng, thể hiện tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của địa phương. Bên cạnh đó là khu trưng bày sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp và chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

Triển lãm kéo dài 7 ngày tại Quảng trường Hùng Vương, là dịp để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm, qua đó thêm tự hào về thành tựu đã đạt được và kỳ vọng vào hành trình phát triển mới.

Cùng ngày, tại phường Cao Lãnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khởi công dự án đường Nguyễn Văn Tre (đoạn từ đường N15 – Vành Đai Tây). Dự án có chiều dài 700 m, nền đường rộng 37 m, tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng, bao gồm hệ thống cống thoát nước, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng và cây xanh hai bên đường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Nguyễn Văn Tre chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh công trình khi hoàn thành sẽ kết nối đường Vành Đai Tây với đường ven sông Tiền trong tương lai, tạo trục giao thông quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Diệu đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả cao nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong hai ngày 30-9 và 1-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp.