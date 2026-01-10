Chủ tịch Gia Lai: Giải quyết công việc theo phương châm 'hết việc, không hết giờ' 10/01/2026 18:31

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai phân giao chỉ tiêu từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở, mục tiêu năm 2026 đạt mức tăng trưởng hai con số.

Ngày 10-1, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đứng đầu về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo UBND tỉnh Gia Lai, năm 2025, địa phương đã triển khai hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,2%. Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực với 192 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 160.000 tỉ đồng.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2026. Ảnh: KL.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh với giá trị đạt trên 28.400 tỉ đồng, vượt 37,8% dự toán Trung ương giao và vượt 18,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 14.700 tỉ đồng, đạt 96,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm có tỉ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Sau sáp nhập tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt kết quả tích cực: Cắt giảm hơn 14% chỉ tiêu Trung ương giao; tỉ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 98,6%; chỉ số “phục vụ người dân, doanh nghiệp” xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc.

Đặc biệt, trong năm đã bước đầu điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai mới thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy trình rút gọn.

Tỉnh đã tổ chức khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các ngày lễ lớn như: Thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh; khởi công tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; đường cất hạ cánh số 2 Sân bay Phù Cát; dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI...

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhân lực cấp xã ở một số lĩnh vực then chốt còn thiếu và yếu; cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở nhiều xã, phường còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, lúng túng trong quy hoạch phát triển địa phương.

Phân giao chỉ tiêu, tăng trưởng đạt 2 con số

Năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai triển khai phân giao chi tiết chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến các sở, ban, ngành và 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Cụ thể, ngoài 19 chỉ tiêu pháp lệnh theo Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân giao bổ sung 11 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện đối với cấp tỉnh và giao 21 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho 135 xã, phường.

Trong đó, tốc độ tăng GRDP phấn đấu đạt từ 8,8-9,4%; UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh năm 2026 là năm tăng tốc, bứt phá để tiếp tục tạo đà, thế và lực mới góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và cả giai đoạn 2025 - 2030.

Do đó, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với bảo đảm nguồn lực thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư lớn; kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, đất đai… và chuyển đổi số toàn diện.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt, thực chất, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Trong đó, tập trung đổi mới quan điểm chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Lấy kết quả đầu ra, sản phẩm cụ thể, đo lường làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Qua đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh, gây ách tắc, làm chậm tiến độ công việc chung; thực hiện giải quyết công việc theo phương châm “hết việc, không hết giờ”.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao chỉ tiêu cho các sở ngành.

Đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng chính quyền mạnh, gần dân, vì dân.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm về chuyển đổi số gắn với đổi mới quản trị công; chuyển đổi xanh trong giao thông, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp; phát triển kinh tế biển, logistics; thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo.