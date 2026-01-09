Phát triển văn hóa, con người Đồng Nai 09/01/2026 19:20

(PLO)- Năm 2026, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có phát triển văn hóa, con người Đồng Nai.

Chiều 9-1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đồng Nai diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH-TT&DL tại TP.HCM Nguyễn Hữu Đạt; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng; Giám đốc Sở VH-TT&DL Lê Thị Ngọc Loan cùng lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc sở VH-TT&DL.

Theo báo cáo, trong năm 2025, Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Nai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí, xuất bản phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng thay mặt UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI

Tổng lượt khách đến Đồng Nai đạt trên 5,2 triệu lượt, trong đó hơn 139.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt hơn 3.900 tỉ đồng.

Trên lĩnh vực thể thao, các đội tuyển tỉnh tham gia 202 giải trong nước và quốc tế, đạt trên 1.500 huy chương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng biểu dương những kết quả ngành VH-TT&DL tỉnh đạt được trong năm qua. Ảnh: VŨ HỘI

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, năm 2026, ngành VH-TT&DL đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển văn hóa, con người Đồng Nai; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng biểu dương những kết quả ngành VH-TT&DL tỉnh đạt được trong năm qua; đồng thời đề nghị trong năm 2026, ngành cần chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong công tác VH-TT&DL. Ảnh: VŨ HỘI



Tại hội nghị, Sở VH-TT&DL đã phát động phong trào thi đua năm 2026; đồng thời trao tặng bằng khen UBND tỉnh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác VH-TT&DL và các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu thể thao quốc tế.