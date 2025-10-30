Đại diện ngoại giao nhiều nước dự Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025 30/10/2025 16:28

(PLO)- Trong Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa để người dân cùng tham gia.

Ngày 30-10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Đến dự lễ khai mạc có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Tổng Lãnh sự, Quyền Tổng Lãnh sự, Lãnh sự các nước: Lào, Cuba, Indonesia, Campuchia, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản; lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp FDI…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025. Ảnh: VŨ HỘI

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết tỉnh Đồng Nai là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, năng động trong phát triển kinh tế - xã hội và luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

Trong những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, đối ngoại nhân dân, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân các nước bạn bè, đối tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Thái Bảo tặng hoa chào mừng Tổng Lãnh sự, Quyền Tổng Lãnh sự, Lãnh sự các nước về tham dự. Ảnh: VŨ HỘI

“Tuần lễ Văn hóa - Thể thao hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2025 là dịp để cùng nhìn lại những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai với các tổ chức, đối tác quốc tế. Đồng thời, giới thiệu tới bạn bè trong và ngoài nước hình ảnh một Đồng Nai năng động, thân thiện, nghĩa tình và hội nhập, góp phần lan tỏa thông điệp: “Đồng Nai - Điểm đến thân thiện, hợp tác và phát triển” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp FDI đã trao bảng tài trợ an sinh xã hội trị giá gần 4 tỉ đồng cho các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương tại Đồng Nai.

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã trao bảng tài trợ hơn 2,3 tỉ đồng an sinh xã hội cho Trường Đại học Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Theo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, sự kiện được tổ chức từ ngày 30-10 đến 3-11.

Trong chuỗi sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa để người dân cùng tham gia, như: Triển lãm hình ảnh về các quốc gia, tổ chức trồng cây hữu nghị tại Văn miếu Trấn Biên và giao lưu thể thao tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh; Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, giao lưu văn nghệ, thể thao giữa Tổng Lãnh sự các nước tại TP.HCM với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh…

Cũng trong thời gian này, chuỗi hoạt động an sinh xã hội sẽ được thực hiện, như khởi công 10 căn nhà hữu nghị tại xã Bù Gia Mập, bàn giao nhà hữu nghị tại phường Bình Lộc, bàn giao 100 xe lăn hỗ trợ người khuyết tật và cơ sở y tế.