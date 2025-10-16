Nghiên cứu mở tour du lịch xem voi hoang dã ở Đồng Nai 16/10/2025 17:45

(PLO)- Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi hoang dã.

Ngày 16-10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi các Sở, ngành, Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hoá Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên về việc thực hiện giải pháp bảo tồn loài Voi châu Á trên địa bàn tỉnh.

Trong văn bản thực hiện các giải pháp bảo vệ voi, UBND tỉnh Đồng Nai đã cho ý kiến đối với kiến nghị kêu gọi các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch xem voi của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng hướng đi trên là cần thiết. Tuy nhiên phải đảm bảo cơ sở pháp lý.

Hình ảnh voi hoang dã trong rừng của tỉnh Đồng Nai được tổ chức Humane World for Animals chụp được.

Vì vậy tỉnh Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, các chuyên gia về bảo tồn voi và các đơn vị có liên quan xem xét các quy định pháp luật và điều kiện sinh cảnh thực tế voi đang sinh sống, hiệu quả mô hình tương tự trong và ngoài nước.

Sau đó thống nhất nội dung, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

Trước đó, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai có đề nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương cho phép được kêu gọi các nhà đầu tư vào triển khai dự án du lịch xem voi, để có điều kiện tái đầu tư, cải tạo sinh cảnh riêng cho voi trên địa bàn.

Hiện tỉnh Đồng Nai đang địa phương đang có quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Đàn voi có khoảng 25-27 con, trong đó có sự hiện diện của voi con.

Đàn voi hoang dã trên hiện sinh sống trên các cánh rừng thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai (diện tích hơn 42.000 ha, ở các xã Trị An, Phú Lý, Thanh Sơn và La Ngà; thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú và Định Quán cũ).