TP.HCM: Phường Cầu Kiệu trao quà Tết, mở gian hàng bình ổn giá cho người dân 05/02/2026 20:25

Tối 5-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu (TP.HCM) tổ chức Đêm hội “Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Bính Ngọ, Tết đến với mọi nhà, mọi người năm 2026”.

Đêm hội được tổ chức với thông điệp “Tết đến với mọi nhà, mọi người”, hướng tới một cái Tết bình yên, đủ đầy, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm, thiết thực chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), đồng thời chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

UBND phường Cầu Kiệu tổ chức Đêm hội “Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Bính Ngọ, Tết đến với mọi nhà, mọi người năm 2026”.

Cùng ngày, khuôn viên đêm hội rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa - xã hội đặc sắc: Lễ hội ẩm thực quy tụ 15–20 gian hàng ẩm thực; hội thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết; hoạt động viết thư pháp; các gian hàng giảm giá, bình ổn giá hỗ trợ người dân mua sắm Tết tiết kiệm, thuận tiện.

Các hoạt động trong đêm hội.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quà “Tết đến với mọi nhà, mọi người”. Ban Tổ chức đã trao 530 phần quà cho các hộ gia đình, mỗi phần gồm một túi quà trị giá 500.000 đồng và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Các phần quà được trao đến tận tay người dân.

Ngoài ra, nhằm mang đến niềm vui và may mắn đầu năm, chương trình “Phúc Lộc đầu Xuân” được tổ chức với 20 giải thưởng có giá trị, trong đó có giải đặc biệt là tivi, giải nhất lò vi sóng cùng nhiều phần quà thiết thực khác.

Chương trình “Phúc Lộc đầu Xuân" bốc thăm tìm ra người may mắn để nhận các phần quà.

Phát biểu tại đêm hội, bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu, nhấn mạnh đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Đêm hội không chỉ là dịp để người dân vui xuân, đón Tết mà còn là cầu nối gắn kết chính quyền với Nhân dân, kết nối tấm lòng của các mạnh thường quân, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo cho các hộ gia đình, diện chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kiệu.

Theo bà Hà, từ ngày 1-7-2025, phường Cầu Kiệu chính thức được thành lập trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính của TP.HCM. Dù còn nhiều khó khăn ban đầu, nhưng với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội.

"Đến nay, phường không còn hộ nghèo, hỗ trợ 24 hộ vượt chuẩn cận nghèo và không phát sinh hộ tái nghèo. Riêng dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phường đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ vượt nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ có hoàn cảnh khó khăn… với tổng kinh phí là 12,8 tỉ đồng từ nhiều nguồn” - bà Hà nói.

Bà Đào Phương Thùy chia sẻ, năm nay đêm hội không chỉ dừng lại ở việc trao quà Tết mà còn tạo được không khí Xuân rất trọn vẹn, ấm áp cho người dân, nhất là với những gia đình còn nhiều khó khăn.

“Ngoài phần quà thiết thực, chúng tôi còn được xin chữ thư pháp đầu năm, được tặng phiếu mua sắm tại các gian hàng bình ổn giá, giá tại đây rẻ hơn bên ngoài, tôi cũng mua khá nhiều để chuẩn bị đón Tết” - bà Thùy nói.

Người dân đến tham dự chương trình.

Bà Lê Ngọc Tuyết Hạnh cho rằng Đêm hội năm nay được tổ chức quy mô, bài bản hơn, thể hiện rõ sự chăm lo của chính quyền địa phương sau khi sáp nhập phường.

“Tôi cảm nhận được sự gần gũi, chu đáo của chính quyền đối với người dân. Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn mang đến niềm vui tinh thần, giúp người dân như chúng tôi cảm thấy được đồng hành, được quan tâm trong dịp Tết” - bà Hạnh bày tỏ.