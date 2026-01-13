TP.HCM: Trích 210 tỉ đồng từ các nguồn quỹ chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 13/01/2026 17:05

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ trích nguồn quỹ TP để chăm lo cho các đối tượng với tổng kinh phí hơn 210 tỉ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 13-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội về công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc. Ảnh: THANH THÙY

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc hoan nghênh MTTQ và 5 tổ chức chính trị - xã hội TP đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm.

Ông đánh giá cao nỗ lực vượt khó để kết nối nguồn lực, tổ chức hoạt động đa dạng nhằm chăm lo Tết trong hệ thống; mở rộng chăm lo đến các đối tượng theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Trong quá trình triển khai các hoạt động chăm lo Tết đến các tầng lớp nhân dân, cần bảo đảm bao phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định mục tiêu chung là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể triển khai mọi hoạt động chăm lo Tết của TP.HCM.

Ông yêu cầu việc triển khai chăm lo phải có trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị vừa chăm lo cho hệ thống của mình, vừa quan tâm các đối tượng yếu thế, bảo đảm bao phủ ba chính sách (người có công, an sinh xã hội và bảo trợ xã hội).

Người dân TP.HCM góp nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý cần chú trọng hỗ trợ sinh kế để đoàn viên, hội viên khó khăn và nhóm yếu thế ổn định cuộc sống lâu dài, thoát nghèo bền vững. Các hình thức triển khai cần đa dạng nhưng phải bám sát thực chất, tránh hình thức.

Các hoạt động cần tập trung vào công nhân lao động không về quê ăn Tết, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội; con của lực lượng vũ trang, giữ rừng, ngư dân. Các lực lượng trực Tết như điện, nước, vệ sinh môi trường, y tế cũng cần được quan tâm. Bên cạnh vật chất, cần chú trọng chăm lo đời sống tinh thần qua các hoạt động vui Xuân.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho rằng các hoạt động của đoàn thể phải phát huy nguồn lực xã hội và sự tham gia của người dân thì mới hiệu quả, toàn diện.

Hơn 210 tỉ đồng từ các nguồn quỹ

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết hoạt động chăm lo Tết năm nay được triển khai trọng tâm, thực chất.

Kinh phí được trích từ nguồn quỹ TP vận động trong năm như Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" và nguồn cứu trợ thiên tai. Dự kiến tổng kinh phí chăm lo hơn 210 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động chăm lo Tết được các cơ quan ban ngành tổ chức cho công nhân, người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM thông tin dịp Tết 2026, Công đoàn TP sẽ triển khai nhiều hoạt động như "Tết Sum vầy - Chợ Tết Công đoàn 2026"; trao tặng hàng ngàn vé tàu xe, máy bay đưa người lao động về quê; trao quà cho trên 350.000 đoàn viên khó khăn.

LĐLĐ TP cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên TP tổ chức "Chuyến xe mùa xuân" đưa 2.000 thanh niên, công nhân về quê; phối hợp với Hội LHPN TP.HCM tổ chức "Tết cho em - Xuân về khu nhà trọ".

Công đoàn các cấp cũng vận động doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ lương thưởng, tổ chức vui Xuân cho người lao động không về quê với tổng số tiền trên 3.000 tỉ đồng. Tổng nguồn lực chăm lo của LĐLĐ TP là hơn 3.400 tỉ đồng.