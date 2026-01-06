Hơn 21 tỉ đồng chăm lo Tết cho hội viên nông dân và người dân khó khăn

Tối 6-1, Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026”.
Chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026” đã huy động hơn 21 tỉ đồng nhằm chăm lo cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là dịp sum vầy, sẻ chia yêu thương. Tuy nhiên, nhiều hộ nông dân nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và trẻ mồ côi vẫn canh cánh nỗi lo khi Tết đến.
“Từ trăn trở ấy, chương trình “Tết nghĩa tình” ra đời như nhịp cầu nhân ái, lan tỏa yêu thương, góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, hàng chục nghìn phần quà Tết được trao; nhiều mái ấm tình thương được xây dựng, cùng các hỗ trợ sinh kế giúp nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên sản xuất” - ông Nguyễn Thành Trung tâm sự.
Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Trung cho hay chương trình trao sổ tiết kiệm nghĩa tình, học bổng cho con em hội viên, nhất là trẻ mồ côi do COVID-19.
“Nhiều câu chuyện nghị lực được lan tỏa; nhiều học sinh nhận học bổng nhiều năm liền, trưởng thành trong học tập, tích cực công tác Hội, nhiều em đã đậu đại học, cao đẳng hoặc có việc làm ổn định” - ông Nguyễn Thành Trung tâm sự.
Bước sang năm 2026, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Thành Trung cho biết Hội Nông dân TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai chương trình với nội dung thiết thực, phạm vi lan tỏa rộng hơn.
Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành, cam kết sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch mọi nguồn lực, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Chương trình “Tết Nghĩa Tình” được tổ chức lần đầu năm 2008 với tên gọi “Cây mai mùa Xuân”, sau đó đổi thành “Tết Làm Điều Hay” và hiện nay mang tên “Tết Nghĩa Tình”.
Trải qua 18 năm triển khai, chương trình đã chăm lo cho 77.476 hộ nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 131 tỉ đồng.
Riêng năm 2025, Hội Nông dân TP.HCM tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Cụ thể, chương trình đã trao 2.567 phần quà với tổng trị giá hơn 2,1 tỉ đồng; trao 150 sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỉ đồng. Đồng thời, Hội hỗ trợ 1.436 suất học bổng, gồm 1.419 suất học bổng Lương Định Của và 17 suất học bổng toàn phần, với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ 30 bộ công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế trị giá 630 triệu đồng; hoàn thành bảo trợ cho 15 em và tiếp tục bảo trợ 15 em mồ côi do dịch COVID-19 với kinh phí 410 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đã sửa chữa, xây mới 13 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 790 triệu đồng.
Những kết quả trên được thực hiện từ hơn 9 tỉ đồng nguồn vận động Quỹ “Tết Nghĩa Tình” nhằm giúp hội viên nông dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.