Hơn 21 tỉ đồng chăm lo Tết cho hội viên nông dân và người dân khó khăn 06/01/2026 21:30

(PLO)- Chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026” huy động hơn 21 tỉ đồng để trao quà, hỗ trợ sinh kế nhằm chăm lo Tết ấm áp cho hội viên nông dân và người dân khó khăn.

Tối 6-1, Hội Nông dân TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026”.

Chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Bính Ngọ 2026” đã huy động hơn 21 tỉ đồng nhằm chăm lo cho hội viên nông dân và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là dịp sum vầy, sẻ chia yêu thương. Tuy nhiên, nhiều hộ nông dân nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn và trẻ mồ côi vẫn canh cánh nỗi lo khi Tết đến.

“Từ trăn trở ấy, chương trình “Tết nghĩa tình” ra đời như nhịp cầu nhân ái, lan tỏa yêu thương, góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau. Qua đó, hàng chục nghìn phần quà Tết được trao; nhiều mái ấm tình thương được xây dựng, cùng các hỗ trợ sinh kế giúp nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên sản xuất” - ông Nguyễn Thành Trung tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị hỗ trợ. Ảnh: HẢI NHI

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Trung cho hay chương trình trao sổ tiết kiệm nghĩa tình, học bổng cho con em hội viên, nhất là trẻ mồ côi do COVID-19.

“Nhiều câu chuyện nghị lực được lan tỏa; nhiều học sinh nhận học bổng nhiều năm liền, trưởng thành trong học tập, tích cực công tác Hội, nhiều em đã đậu đại học, cao đẳng hoặc có việc làm ổn định” - ông Nguyễn Thành Trung tâm sự.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và đại diện Hội Nông dân TP.HCM tiếp nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp. Ảnh: HẢI NHI

Bước sang năm 2026, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Thành Trung cho biết Hội Nông dân TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai chương trình với nội dung thiết thực, phạm vi lan tỏa rộng hơn.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đồng hành, cam kết sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch mọi nguồn lực, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Tiết mục “Bài ca tôm cá” qua giọng ca của ca sỹ Ngọc Ánh. Ảnh: HẢI NHI

Ca khúc “Xuân quê tôi” do nhóm Mắt Ngọc và nhóm 135 trình bày. Ảnh: HẢI NHI