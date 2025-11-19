Quảng Ngãi: Hội Nông dân hỗ trợ mỗi nam cán bộ 500.000 đồng nhân Ngày Quốc tế nam giới 19/11/2025 11:39

Sáng 19-11, ông Nguyễn Quang Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, nhân Ngày Quốc tế nam giới 19-11, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ kinh phí cho nam cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan mỗi người 500.000 đồng.

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ nam cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan mỗi người 500.000 đồng nhân dịp Ngày Quốc tế nam giới. Ảnh: NY

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh; quy chế hoạt động của Ban Công tác nông dân; quyết của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời, căn cứ kết luận cuộc họp lãnh đạo ngày 17-11 và theo đề nghị của Ban Công tác Nông dân Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Quang Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định chi hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/người cho nam cán bộ, công chức và người lao động thuộc cơ quan Hội Nông dân tỉnh nhân Ngày Quốc tế nam giới 19-11.

“Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, mỗi năm hỗ trợ cho nam cán bộ, công chức và người lao động một lần vào ngày 19-11. Còn nữ cán bộ, công chức và người lao động được 2 lần vào ngày 8-3 và 20-10”, ông Thủy cho biết thêm.