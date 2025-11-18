Tàu chở 2.000 lít dầu gãy bánh lái, bị sóng đánh dạt vào bờ biển Quảng Ngãi 18/11/2025 20:28

(PLO)- Tàu chở 2.000 lít dầu gặp sự cố gãy bánh lái, bị sóng lớn đánh trôi dạt, mắc cạn trên bờ biển phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng đang lên phương án cứu hộ.

Tối ngày 18-11, ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch UBND phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án cứu hộ tàu hàng chở 2.000 lít dầu gặp sự cố gãy bánh lái, bị sóng lớn đánh dạt vào bờ, mắc cạn trên bờ biển thuộc tổ dân phố Trung Lý, phường Đức Phổ.

Con tàu bị sóng đánh tấp vào bờ biển Quảng Ngãi.

Trước đó, vào ngày 16-11, tàu hàng số hiệu HY 0459 do ông Nguyễn Công Sinh (quê Hải Phòng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng hải trình từ Hải Phòng vào Cần Giờ (TP.HCM). Trên tàu có 5 thuyền viên.

Khi tàu di chuyển đến vùng biển Quảng Ngãi thì bất ngờ gặp sự cố gãy bánh lái, trôi dạt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tàu bị sóng đánh tấp vào bờ và mắc cạn tại bờ biển thuộc tổ dân phố Trung Lý, phường Đức Phổ.

Trên tàu có khoảng 2.000 lít dầu.

Nhận được tin báo, UBND phường Đức Phổ đã cắt cử lực lượng cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phổ Quang; phường Trà Câu nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ tàu bị nạn.

Trung tá Lê Minh Thư, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phổ Quang cho biết, qua kiểm tra thực tế, sức khoẻ các thuyền viên đều cơ bản ổn định; nguy cơ tràn dầu từ tàu cá bị nạn không cao. Đơn vị đã hỗ trợ thuyền trưởng khắc phục bánh lái và bố trí chỗ ở tạm thời cho các thuyền viên tại chòi nuôi tôm của người dân.

Do điều kiện sóng to gió lớn nên chưa thể triển khai công tác cứu hộ. Hiện tại, cát đã lấp một phần tàu hàng. Đồn Biên phòng Phổ Quang đang liên hệ với một đơn vị có chuyên môn ở Dung Quất để khảo sát tình hình. Khi thời tiết ổn định, sẽ tiến hành trục vớt, kéo tàu về cơ sở sửa chữa.