Nghi phạm đâm người rồi bỏ trốn ra đầu thú 17/11/2025 16:12

(PLO)- Sau khi đâm anh Điệp khiến nạn nhân trọng thương, Hậu bỏ trốn và đã ra đầu thú.

Ngày 17-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Đăk Sao đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao vụ việc "Cố ý gây thương tích” xảy ra vào tối 14-11-2025 tại thôn Năng Lớn 3.

Theo thông tin, ngày 15-11, Công an xã nhận tin tố giác của người dân về vụ "Cố ý gây thương tích” nên khẩn trương xác minh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nghi phạm là Phan Quốc Hậu (32 tuổi, trú thôn Năng Nhỏ 1).

Phan Quốc Hậu đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 45 ngày 14-11, tại quán của ông Nguyễn Văn R (thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao), Hậu dùng dao đâm vào vùng cổ của anh Nguyễn Văn Điệp (35 tuổi, trú xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) khiến nạn nhân bị thương nặng. Anh Điệp được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 211, tỉnh Gia Lai.

Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn khỏi địa phương. Công an xã Đăk Sao đã triển khai lực lượng phối hợp với các tổ chức an ninh trật tự tại cơ sở truy tìm; đồng thời vận động gia đình, tuyên truyền, thuyết phục để Hậu sớm ra đầu thú.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 16-11, Phan Quốc Hậu đã đến Công an xã Đăk Sao đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an xã đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao vụ việc theo quy định.