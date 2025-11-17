Cầu Nước Bao gãy đôi, chia cắt 2 thôn ở Quảng Ngãi 17/11/2025 08:30

Sáng 17-11, ông Trần Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cầu Nước Bao (thôn Nước Bao) đã bị gãy đôi, gây chia cắt hai thôn và nhiều hộ dân.

Hiện trường cầu Nước Bao gãy đôi. Ảnh: Công an xã Sơn Hà.

Theo ông Luật, cây cầu bị gãy đôi vào sáng cùng ngày. Cầu gãy khiến việc di chuyển qua khu vực tê liệt, hai thôn Mang Nà và Nước Bao bị chia cắt. Về số lượng hộ dân và người bị cô lập, ông Luật cho biết địa phương đang thống kê và sẽ thông tin sớm nhất. Trong sáng sớm cùng ngày, địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị hư hại.