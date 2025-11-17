Cầu Nước Bao gãy đôi, chia cắt 2 thôn ở Quảng Ngãi

Sáng 17-11, ông Trần Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cầu Nước Bao (thôn Nước Bao) đã bị gãy đôi, gây chia cắt hai thôn và nhiều hộ dân.
Theo ông Luật, cây cầu bị gãy đôi vào sáng cùng ngày. Cầu gãy khiến việc di chuyển qua khu vực tê liệt, hai thôn Mang Nà và Nước Bao bị chia cắt. Về số lượng hộ dân và người bị cô lập, ông Luật cho biết địa phương đang thống kê và sẽ thông tin sớm nhất. Trong sáng sớm cùng ngày, địa phương đã khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị hư hại.
Đêm 16-11 đến sáng 17-11, nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm như Sơn Mùa 331.4mm; Ba Điền 329.4mm; Long Môn 317.8mm; Sơn Tây 305.2mm...