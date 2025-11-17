Lốc xoáy trong đêm làm hư hại nhiều nhà dân ở Quảng Ngãi 17/11/2025 08:08

(PLO)- Lốc xoáy xảy ra vào giữa đêm đã gây tốc mái, hư hại nhiều nhà dân, chuồng trại của người dân Quảng Ngãi.

Sáng 17-11, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân.

Nhiều nhà dân bị lốc xoáy làm tốc mái.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 ngày 17-11, tại các thôn Phước Lợi, Tân Sơn, xã Nguyễn Nghiêm, lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều nhà dân và chuồng trại nuôi gia súc của người dân địa phương.

Theo Chủ tịch UBND xã, có ít nhất bốn hộ gia đình bị lốc xoáy làm tốc mái, hư hại nhà cửa. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy cũng làm hư hại nhiều chuồng trại nuôi gia súc của người dân.

Ông Trực thông tin thêm, sáng 17-11, địa phương sẽ kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại.

Trước đó, đêm 16-11, tại phường Hương Trà, TP Đà Nẵng, một trận lốc xoáy xảy ra lúc 22 giờ quét qua địa bàn tổ dân phố Hòa Lan, Ngọc Bích, Đồng Hành, làm ít nhất 14 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Ngoài ra, lốc xoáy làm cây cối ngã đổ, tôn bay làm hư hỏng dẫn tới cúp điện tạm thời.