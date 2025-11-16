Quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi tê liệt một chiều vì tai nạn 16/11/2025 19:45

Đến 19 giờ ngày 16-11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe ben trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tai nạn khiến một chiều Quốc lộ 1 bị tê liệt.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, xe máy biển số 76D1-413… do một người đàn ông điều khiển chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Khi vừa qua ngã ba chợ Bình Hiệp (đoạn giao với đường ĐT 624) khoảng 500 mét thì tông vào đuôi xe ben biển số 92A-424…

Tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị thương nặng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Kẹt xe kéo dài nhiều km trên Quốc lộ 1.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng phần đầu xe. Hai phương tiện chắn ngang toàn bộ phần Quốc lộ 1 chiều từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng.

Toàn bộ các phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách đều bị kẹt lại, không thể di chuyển qua khu vực.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường tai nạn.

Vụ tai nạn gây kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 1. Đến 19 giờ, hàng trăm phương tiện chiều Nam - Bắc qua khu vực bị tắc lại, không thể di chuyển qua khu vực do hiện trường tai nạn. Theo ghi nhận, dòng phương tiện bị ùn tắc dài trên 3km.

Hiện vụ tai nạn đang được làm rõ.