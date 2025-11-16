Quảng Ngãi khởi công xây dựng 4 trường nội trú tại vùng biên giới 16/11/2025 15:30

(PLO)- Bốn ngôi trường nội trú tại các xã biên giới Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai có tổng quy mô 151 phòng học, phục vụ hơn 5.100 học sinh.

Ngày 16-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt khởi công bốn Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại các xã biên giới Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi và Mô Rai. Đây là các công trình thuộc giai đoạn 1 của chương trình đầu tư hơn 612,7 tỉ đồng do Trung ương hỗ trợ.

Bốn ngôi trường phục vụ hơn 5.100 học sinh

Tại điểm cầu chính ở xã Dục Nông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát lệnh khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Dục Nông. Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự lễ khởi công điểm trường tại xã Mô Rai.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ khởi công.

Bốn ngôi trường có tổng quy mô 151 phòng học, phục vụ hơn 5.100 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Khi hoàn thành, đây sẽ là các điểm trường trung tâm, góp phần nâng chất lượng giáo dục, đồng thời tạo điều kiện để học sinh vùng biên cương được tiếp cận môi trường học tập an toàn, hiện đại.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống trường phổ thông liên cấp không chỉ là đầu tư hạ tầng giáo dục mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội và chiến lược.

Ông cho rằng những ngôi trường này sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin, của ý chí vươn lên và sự gắn kết giữa miền xuôi - miền ngược, giữa nhân dân cả nước với đồng bào vùng biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công công trình.

“Việc khởi công hệ thống trường nội trú biên giới là bước triển khai quan trọng của Kết luận 81 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ. Đến nay, trên cả nước đã có 100/248 trường trong đề án được khởi công, cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn”, Phó thủ tướng nói.

Ông cũng gửi lời tri ân đến đội ngũ giáo viên đang bám bản, bám lớp, thực hiện “nhiệm vụ thiêng liêng và vinh quang” trong điều kiện thiếu thốn. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn lực lượng quân đội làm đơn vị thi công. “Tôi rất hoan nghênh tinh thần này. Với trách nhiệm và truyền thống của người lính, tôi tin rằng các công trình sẽ được triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng tinh thần cống hiến, không vì mục đích lợi nhuận,” ông nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho bà con xã Dục Nông trong khuôn khổ ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Các đơn vị thi công được yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và chú trọng yếu tố cảnh quan, để công trình khi hoàn thành hòa hợp với đời sống văn hóa - xã hội địa phương.

Theo kế hoạch, mỗi trường sẽ gồm 30 - 47 lớp học, hệ thống ký túc xá học sinh, nhà công vụ giáo viên, thư viện, khu thể chất, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Các công trình phải hoàn thành trước ngày 30-8-2026.

Điểm sáng của giáo dục Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định việc xây dựng bốn trường nội trú biên giới là bước cụ thể hóa chủ trương chăm lo giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số. “Tỉnh cam kết tập trung mọi nguồn lực, phát huy truyền thống hiếu học và tinh thần đoàn kết để các công trình sớm hoàn thành, trở thành những ngôi trường kiểu mẫu, là điểm sáng của giáo dục Quảng Ngãi,” ông Giang nói.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao tặng tượng Bác Hồ cho Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Dục Nông và trao 1.600 áo ấm cho học sinh.

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chả Nhầy (xã Dục Nông). Tại đây, ông thăm hỏi, động viên người dân, ghi nhận những nỗ lực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết của cộng đồng và mong muốn địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao đời sống người dân, gìn giữ môi trường văn hóa truyền thống vùng biên.