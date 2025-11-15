Hơn 1.000 hộ dân ở Quảng Ngãi phải dùng ròng rọc để chuyển lương thực 15/11/2025 12:42

(PLO)- Sạt lở khiến tuyến đường ĐH.83 bị chia cắt hoàn toàn. Người dân phải dùng ròng rọc vận chuyển lương thực.

Hai tuần sau đợt mưa lũ, tuyến đường ĐH.83 nối xã miền núi Sơn Tây Hạ với đường tỉnh 623 đi trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn điểm sạt lở, đứt gãy nghiêm trọng.

Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, khiến hơn 1.000 hộ dân rơi vào tình trạng khó khăn, sinh hoạt và sản xuất bị đảo lộn.

Điểm sạt lở chia cắt trên đường ĐH.83.

Trước đó, đêm 29-10, mưa lớn liên tục đã tạo dòng chảy mạnh cuốn trôi nền đường, kéo sập mặt đường tại Km 8+200, đoạn thôn Tà Vinh, xã Sơn Tây Hạ. Những ngày sau đó, mưa lũ dồn dập khiến điểm sạt tiếp tục mở rộng, không thể ngăn chặn hay khắc phục tạm thời. Địa phương phải lập cảnh báo, phong tỏa khu vực để bảo đảm an toàn.

Ghi nhận cho thấy gần 50m mặt đường cùng hệ thống rãnh thoát nước dọc, cống qua đường, các trụ viễn thông và điện lực đã bị kéo trượt xuống vực sâu. Một hố lớn xuất hiện với độ sâu hàng chục mét, ước tính hơn 20.000m³ đất đá bị sạt trượt. Nhiều mảng bê tông mặt đường gãy toạc, rơi xuống hố và bị nước cuốn phăng.

Cả ta luy âm và ta luy dương tại khu vực đều bị sạt mạnh. Người dân cho biết điểm sạt ngày càng lớn, nhất là phía ta luy dương có độ dốc, liên tục trượt. Chính quyền cảnh báo chỉ cần thêm một đợt mưa lớn, khu vực này có thể bị sạt mở rộng, kéo theo nhiều đoạn bê tông lân cận bị trống chân, tạo hàm ếch và tăng mức độ nguy hiểm.

Do tuyến đường vẫn bị chia cắt sau hai tuần, mọi nhu yếu phẩm và hàng cứu trợ phải đưa vào cho người dân bằng ròng rọc tự chế hoặc theo lối mở tạm men theo sườn núi dài hơn 1km, trơn trượt và rất khó đi.

Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ cho biết, địa phương có hơn 5.500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã ghi nhận 53 điểm sạt lở, riêng điểm sạt trên tuyến ĐH.83 đã chia cắt hơn 1.000 hộ dân và cả trung tâm hành chính xã. Bà con sống chủ yếu bằng cây keo, cau và mì nhưng sau thiên tai, nông sản không thể vận chuyển ra ngoài do đường tê liệt, đời sống càng thêm chật vật.

Bà Tình thông tin thêm, xã từng phải mượn gạo từ các trường học cấp phát cho dân để chống đói. Đến nay, bà con vùng chia cắt vẫn rất khó tiếp cận lương thực, hàng hóa thiết yếu. “Lo nhất hiện nay là việc cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp người dân ốm đau, cấp cứu”, bà nói.

Để phá thế cô lập, người dân phải đi vòng hàng chục km, vượt các cung đường lầy lội, sạt trượt trên tuyến Sơn Thượng - Sơn Tinh để trở ra trung tâm. Trong khi đó, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã huy động phương tiện san gạt 3,5 km đường đất bị biến dạng sau mưa lũ nhằm thông tuyến tạm phục vụ đi lại và phục vụ cứu hộ. Tuyến này chưa được đầu tư hoàn chỉnh, ta luy âm - dương tiếp tục xuất hiện điểm sạt mới, ô tô khó lưu thông an toàn, người dân phải đi lại trong tâm trạng bất an.