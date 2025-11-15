Khen thưởng nhiều người góp sức tìm kiếm, cứu nạn 3 người ở Lý Sơn bị trôi trong bão 15/11/2025 11:30

(PLO)- 10 tập thể và 2 cá nhân tham gia cứu 3 người ở Lý Sơn bị trôi dạt trong bão số 13 được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen.

Ngày 15-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn 3 người trôi dạt 48 giờ giữa bão biển và được cứu sống thần kỳ.

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn và tờ trình của giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể:

Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi.

Thủy thủ và thuyền viên tàu An Vĩnh Express.

Thủy thủ và thuyền viên tàu Siêu tốc Hòa Bình.

Thủy thủ và thuyền viên tàu SUPER Biển Đông.

Thủy thủ và thuyền viên tàu Hải Nam 39, tỉnh Quảng Ninh.

Tập thể tàu QB-92198-TS, tỉnh Quảng Trị.

Thủy thủ và thuyền viên tàu Thành Tâm (QNg 0035-VT).

Các lực lượng tham gia tìm kiếm 3 người Lý Sơn bị mất tích trong bão số 13 được UBND tỉnh khen thưởng.

Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tập thể tàu Biên phòng BP-09.19.01, tỉnh Quảng Ngãi.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.

2 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn.

Riêng với 2 trường hợp đặc biệt là ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương có hình thức khen thưởng xứng đáng với hành động dũng cảm cứu người.

Song song với quyết định khen thưởng, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho hay sẽ tiếp tục rà soát các tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ, cứu nạn vụ 3 người thoát chết kỳ diệu để có khen thưởng kịp thời, không bỏ sót những người xứng đáng.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn tặng giấy khen cho anh Lê Văn Sanh.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-11, trong lúc bão số 13 sắp đổ bộ, ông DQC (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh), do mâu thuẫn gia đình, đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển.

Thấy vậy, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) dùng thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, cả 3 người bị cuốn trôi ra xa, không thể quay vào bờ.

Ông Phan Duy Quang nhận giấy khen của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tàu Thành Tâm (số hiệu VT 0035), do ông Đặng Văn Thành làm thuyền trưởng, tổ chức tìm kiếm.

Đến 17 giờ 50 cùng ngày, do điều kiện thời tiết xấu, công tác tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Tàu Thành Tâm quay về cảng Bến Đình neo đậu thì bị sóng đánh chìm trong đêm.

Đến trưa 7-11, máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) được huy động từ Đà Nẵng ra vùng biển Lý Sơn để tìm kiếm 3 người đàn ông mất tích.

Cùng với đó, nhiều tàu vận tải, tàu cá, tàu khách… của Lý Sơn cũng quần thảo tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai, phát hiện cứu được ông Phan Duy Quang.

Đến 16 giờ 10 cùng ngày, nhờ hướng dẫn của ông Quang, tàu cao tốc An Vĩnh Express tìm thấy anh Lê Văn Sanh tại vùng biển Gia Lai trong tình trạng không có áo phao nhưng vẫn bơi khỏe trên biển.

Tiếp đó, lúc 17 giờ 30, tàu cá QB 92981 TS của ngư dân tỉnh Quảng Trị cứu được ông DQC khi đang trôi dạt cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.